Meztelen felsőtesttel táncolt egy száguldó kamion platóján – videón a hajmeresztő mutatvány

A Fort Lee-ben élő 28 éves Arnesia Crawford-ot szeptember 3-án délelőtt 11 óra körül látták egy mozgó, platós kamion tetején, miközben a jármű a George Washington híd felső szintjén haladt a Hudson folyó felett.

Mozgó kamion platóján táncolt a George Washington hídon

Fotó: TikTok/@johnortizzzz24

Crawford félmeztelenül ugrált és táncolt a platón, miközben a videó alapján úgy tűnt, mintha az elhaladó autósoknak énekelne. A férfi még az ágyékát is megfogta, majd a vezetőfülke felé indult.

A férfi felmászott a fülke közelében lévő megemelt részre, majd onnan visszaugrott a plató fő részére. Ezután ismét táncolni kezdett, miközben a veszélyes mutatványt egy másik teherautóból videózták.

A felvételen több autó és teherautó is látható a közelben. A sofőrök többször dudáltak, hogy felhívják a teherautó vezetőjének figyelmét a hívatlan utasra.

Van ott egy fickó!

– kiáltotta a videót készítő férfi a sofőrnek.

Az nem derült ki, a férfi hogyan jutott fel a pótkocsira, és az sem, hogy a sofőr egyáltalán tudott-e arról, mi történik a járművén – írja a New York Post.

Letartóztatták az életveszélyes kamionos mutatvány után

A rendőrök akkor léptek közbe, amikor a kamion átért a hídon: leszedték a férfit a platóról, majd letartóztatták.

A férfit többek között súlyos testi sértéssel, letartóztatásnak való ellenállással és rendbontással vádolták meg. A letartóztatása után kórházba vitték további kivizsgálásra.

A hatóságok nem közöltek további információkat az esettel kapcsolatban. Azt sem hozták nyilvánosságra, hogy Crawford küzdött-e valamilyen mentális egészségi problémával, illetve hogy a történtek idején kábítószer hatása alatt állt-e.

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