Ingyenes japán útért vállalta a drogcsempészetet – 305 milliós rakománnyal bukott le

A két nő múlt szombaton érkezett New Yorkból a tokiói Haneda repülőtérre. A rendőrség szerint két bőröndjükben kannabiszhoz hasonló szárított növényeket rejtettek el. A Nippon TV felvételein több mint egy tucat, állítólag kannabiszt tartalmazó csomag látható. A lefoglalt anyag tömege megközelítette a 30 kilogrammot, értékét pedig mintegy 150 millió jenre, vagyis körülbelül 305 millió forintra becsülték.

Vonzotta az ingyen út, kannabiszt rejtett a bőröndje.

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Kannabiszt rejtett a táska

Az egyik nő a rendőröknek azt mondta, a pénzért vállalta el a feladatot.

A másik gyanúsított tagadta a vádat. Állítása szerint nem tudott arról, hogy kannabisz van a bőröndben.

A rendőrség szerint a nők egy ismeretlen személlyel együttműködve csempészhették be a kábítószert. A helyi sajtó úgy tudja, egy közösségi médiában megismert férfitól kapták az utasításokat, akivel személyesen soha nem találkoztak.

Mindkettőjüket haszonszerzés céljából elkövetett kábítószer-csempészet gyanújával vették őrizetbe. Két másik törvény megsértésével is gyanúsítják őket, ezek részleteit nem közölték.

Japánban a világ egyik legszigorúbb kábítószer-ellenes szabályozása van. A haszonszerzés céljából elkövetett kannabiszcsempészetért akár tíz év szabadságvesztés és mintegy 6,1 millió forintos pénzbírság is kiszabható.