Megállíthatatlanul terjed a járvány – már több mint ezer gyermek halt meg kanyaróban

Több mint ezer gyermek halt meg a Bangladesben pusztító kanyarójárvány következtében. A fertőzés továbbra is gyorsan terjed az országban, annak ellenére, hogy a sürgősségi oltási kampány keretében már több mint 19,8 millió gyermeket oltottak be.
A legfrissebb kormányzati adatok szerint március óta több mint 194 ezer megbetegedést regisztráltak. A WHO adatai alapján Bangladesben jelentették idén eddig a legtöbb kanyarós esetet a világon.
Az UNICEF közlése szerint a bangladesi kormány szeptember 26-án az oltási kampány intenzívebb szakaszát indítja el, hogy azokat a gyermekeket is elérjék, akik eddig kimaradtak az oltásból.
Az oltatlan gyermekek körében terjed leginkább a kanyaró
A WHO szerint az igazolt megbetegedések mintegy 83 százaléka oltatlanokat érint. Az esetek további 10 százalékát hat hónaposnál fiatalabb csecsemők körében regisztrálták, akik életkoruk miatt különösen veszélyeztetettek a járvány idején.
Az Egészségügyi Világszervezet szerint Bangladesh márciusig jelentős előrelépést tett a betegség felszámolása felé. A járvány azonban még az oltási kampány szélesebb körű végrehajtása előtt országossá vált, így kiterjedt fertőzési láncok alakultak ki, amelyek megszakítása időt vesz igénybe.
Az UNICEF korábban több körülményt is a járvány gyors terjedésének lehetséges okai között említett, köztük a nagy népsűrűséget és azt, hogy a koronavírus-járvány idején késedelmet szenvedtek a rutinszerű védőoltások.
Vita alakult ki az oltási kampány hatékonyságáról
Az UNICEF szerint a korábbi ideiglenes kormány tavaly késlekedett a vakcinák megrendelésével, miközben új beszállítók bevonását mérlegelte. A korábbi kormány egyik vezető egészségügyi tisztviselője ugyanakkor tagadta, hogy vakcinahiány alakult volna ki.
Mushtuq Husain közegészségügyi szakértő a BBC-nek azt mondta, az első sürgősségi oltási kampány túl sok gyermeket hagyott védelem nélkül. Szerinte több területet és korcsoportot kellett volna bevonni a programba.
A WHO ezzel szemben sikeresnek nevezte az oltási kampányt, ugyanakkor elismerte, hogy a célcsoportba tartozó gyermekek egy részét nem sikerült elérni.
Túlterheltek a bangladesi kórházak
A járvány jelentős terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre. A BBC júniusi helyszíni beszámolója szerint egyes kórházakban családok feküdtek takarókon a padlón, az egyik intézmény pedig kapacitásának több mint kétszeresével működött.
A helyzetet súlyosbítja a gyermekek alultápláltsága is. A WHO szerint az alultápláltság növelheti a súlyos szövődmények és a halálozás kockázatát a kanyaróval megfertőződötteknél.
Mik a kanyaró tünetei?
A kanyaró tünetei általában a fertőződést követően körülbelül 10–14 nappal jelentkeznek. A betegség kezdetén rendszerint magas láz, köhögés, orrfolyás és vörös, könnyező szem alakul ki. Néhány nappal később megjelennek a jellegzetes vöröses bőrkiütések, amelyek többnyire az arcon és a nyakon kezdődnek, majd továbbterjednek a test többi részére. A szájüregben apró, fehéres foltok, úgynevezett Koplik-foltok is kialakulhatnak.
Június óta további mintegy 300 gyermek halt meg a járvány következtében.
Bangladesh mellett más országokban is jelentettek kanyarójárványokat. Az Egyesült Királyság idén elveszítette a betegség felszámolására vonatkozó státuszát, az Egyesült Államokban pedig az elmúlt években szintén emelkedett az esetek száma. Mindkét országban elmarad az ötévesnél fiatalabb gyermekek átoltottsága a nyájimmunitáshoz szükségesnek tartott 95 százalékos szinttől.
Milyen betegség a kanyaró?
A kanyaró rendkívül fertőző, vírus okozta betegség, amely elsősorban a légutakat érinti, majd az egész szervezetben tüneteket okozhat. A fertőzés köhögéssel, tüsszentéssel és a fertőzött ember által kilélegzett apró részecskékkel terjed. Különösen veszélyes lehet kisgyermekeknél, valamint legyengült immunrendszerű vagy alultáplált embereknél. A betegség súlyos szövődményeket, például tüdőgyulladást vagy agyvelőgyulladást is okozhat. A kanyaró védőoltással megelőzhető.