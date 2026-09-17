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kanyaró

Megállíthatatlanul terjed a járvány – már több mint ezer gyermek halt meg kanyaróban

38 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Több mint ezer gyermek halt meg Bangladesben a március óta tartó járványban, miközben naponta továbbra is mintegy ezer új, gyanús esetet jelentenek. A kanyaró visszaszorítására már csaknem húszmillió gyermeket oltottak be, a hatóságok pedig újabb, intenzívebb oltási kampányra készülnek.
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kanyarójárványBanglades

Több mint ezer gyermek halt meg a Bangladesben pusztító kanyarójárvány következtében. A fertőzés továbbra is gyorsan terjed az országban, annak ellenére, hogy a sürgősségi oltási kampány keretében már több mint 19,8 millió gyermeket oltottak be.

kanyarójárvány, kanyaró tünetei, kanyaró elleni oltás, bangladesi kanyarójárvány, gyermekek oltása, fertőző betegségek, UNICEF, WHO, védőoltás, járvány A kanyaró terjedése egyre nagyobb terhet ró a bangladesi kórházakra A mother rests on a hospital bed beside her child receiving IV fluids, while another child sleeps nearby at Chattogram Medical College Hospital (CMCH) in Chattogram, Bangladesh, on September 16, 2026. The hospital is crowded, reflecting the current measles epidemic in southern Bangladesh. (Photo by Zakir Hossain/NurPhoto) (Photo by Zakir Hossain / NurPhoto via AFP)
A kanyaró terjedése egyre nagyobb terhet ró a bangladesi kórházakra
Fotó: ZAKIR HOSSAIN / NurPhoto

A legfrissebb kormányzati adatok szerint március óta több mint 194 ezer megbetegedést regisztráltak. A WHO adatai alapján Bangladesben jelentették idén eddig a legtöbb kanyarós esetet a világon.

Az UNICEF közlése szerint a bangladesi kormány szeptember 26-án az oltási kampány intenzívebb szakaszát indítja el, hogy azokat a gyermekeket is elérjék, akik eddig kimaradtak az oltásból.

Az oltatlan gyermekek körében terjed leginkább a kanyaró

A WHO szerint az igazolt megbetegedések mintegy 83 százaléka oltatlanokat érint. Az esetek további 10 százalékát hat hónaposnál fiatalabb csecsemők körében regisztrálták, akik életkoruk miatt különösen veszélyeztetettek a járvány idején.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint Bangladesh márciusig jelentős előrelépést tett a betegség felszámolása felé. A járvány azonban még az oltási kampány szélesebb körű végrehajtása előtt országossá vált, így kiterjedt fertőzési láncok alakultak ki, amelyek megszakítása időt vesz igénybe.

Az UNICEF korábban több körülményt is a járvány gyors terjedésének lehetséges okai között említett, köztük a nagy népsűrűséget és azt, hogy a koronavírus-járvány idején késedelmet szenvedtek a rutinszerű védőoltások.

Milyen betegség a kanyaró?

A kanyaró rendkívül fertőző, vírus okozta betegség, amely elsősorban a légutakat érinti, majd az egész szervezetben tüneteket okozhat. A fertőzés köhögéssel, tüsszentéssel és a fertőzött ember által kilélegzett apró részecskékkel terjed. Különösen veszélyes lehet kisgyermekeknél, valamint legyengült immunrendszerű vagy alultáplált embereknél. A betegség súlyos szövődményeket, például tüdőgyulladást vagy agyvelőgyulladást is okozhat. A kanyaró védőoltással megelőzhető.

Vita alakult ki az oltási kampány hatékonyságáról

Az UNICEF szerint a korábbi ideiglenes kormány tavaly késlekedett a vakcinák megrendelésével, miközben új beszállítók bevonását mérlegelte. A korábbi kormány egyik vezető egészségügyi tisztviselője ugyanakkor tagadta, hogy vakcinahiány alakult volna ki.

Mushtuq Husain közegészségügyi szakértő a BBC-nek azt mondta, az első sürgősségi oltási kampány túl sok gyermeket hagyott védelem nélkül. Szerinte több területet és korcsoportot kellett volna bevonni a programba.

A WHO ezzel szemben sikeresnek nevezte az oltási kampányt, ugyanakkor elismerte, hogy a célcsoportba tartozó gyermekek egy részét nem sikerült elérni.

Túlterheltek a bangladesi kórházak

A járvány jelentős terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre. A BBC júniusi helyszíni beszámolója szerint egyes kórházakban családok feküdtek takarókon a padlón, az egyik intézmény pedig kapacitásának több mint kétszeresével működött.

A helyzetet súlyosbítja a gyermekek alultápláltsága is. A WHO szerint az alultápláltság növelheti a súlyos szövődmények és a halálozás kockázatát a kanyaróval megfertőződötteknél.

Mik a kanyaró tünetei?

A kanyaró tünetei általában a fertőződést követően körülbelül 10–14 nappal jelentkeznek. A betegség kezdetén rendszerint magas láz, köhögés, orrfolyás és vörös, könnyező szem alakul ki. Néhány nappal később megjelennek a jellegzetes vöröses bőrkiütések, amelyek többnyire az arcon és a nyakon kezdődnek, majd továbbterjednek a test többi részére. A szájüregben apró, fehéres foltok, úgynevezett Koplik-foltok is kialakulhatnak.

Június óta további mintegy 300 gyermek halt meg a járvány következtében.

Bangladesh mellett más országokban is jelentettek kanyarójárványokat. Az Egyesült Királyság idén elveszítette a betegség felszámolására vonatkozó státuszát, az Egyesült Államokban pedig az elmúlt években szintén emelkedett az esetek száma. Mindkét országban elmarad az ötévesnél fiatalabb gyermekek átoltottsága a nyájimmunitáshoz szükségesnek tartott 95 százalékos szinttől.

 

 

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