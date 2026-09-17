Megállíthatatlanul terjed a járvány – már több mint ezer gyermek halt meg kanyaróban

Több mint ezer gyermek halt meg a Bangladesben pusztító kanyarójárvány következtében. A fertőzés továbbra is gyorsan terjed az országban, annak ellenére, hogy a sürgősségi oltási kampány keretében már több mint 19,8 millió gyermeket oltottak be.

A kanyaró terjedése egyre nagyobb terhet ró a bangladesi kórházakra

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A legfrissebb kormányzati adatok szerint március óta több mint 194 ezer megbetegedést regisztráltak. A WHO adatai alapján Bangladesben jelentették idén eddig a legtöbb kanyarós esetet a világon.

Az UNICEF közlése szerint a bangladesi kormány szeptember 26-án az oltási kampány intenzívebb szakaszát indítja el, hogy azokat a gyermekeket is elérjék, akik eddig kimaradtak az oltásból.

Az oltatlan gyermekek körében terjed leginkább a kanyaró

A WHO szerint az igazolt megbetegedések mintegy 83 százaléka oltatlanokat érint. Az esetek további 10 százalékát hat hónaposnál fiatalabb csecsemők körében regisztrálták, akik életkoruk miatt különösen veszélyeztetettek a járvány idején.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint Bangladesh márciusig jelentős előrelépést tett a betegség felszámolása felé. A járvány azonban még az oltási kampány szélesebb körű végrehajtása előtt országossá vált, így kiterjedt fertőzési láncok alakultak ki, amelyek megszakítása időt vesz igénybe.

Az UNICEF korábban több körülményt is a járvány gyors terjedésének lehetséges okai között említett, köztük a nagy népsűrűséget és azt, hogy a koronavírus-járvány idején késedelmet szenvedtek a rutinszerű védőoltások.

Vita alakult ki az oltási kampány hatékonyságáról

Az UNICEF szerint a korábbi ideiglenes kormány tavaly késlekedett a vakcinák megrendelésével, miközben új beszállítók bevonását mérlegelte. A korábbi kormány egyik vezető egészségügyi tisztviselője ugyanakkor tagadta, hogy vakcinahiány alakult volna ki.