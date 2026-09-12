Ezt senki nem tette volna a kosarába: halálos rakományt rejtettek a káposzták

Az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal, a DEA felvételén az látható, amint a hatóságok sorra bontják fel a dobozokba pakolt káposztákat.

Káposztákba rejtették a dollármilliókat értő drogot / DEA

Kábítószert rejtettek a káposzták

A kék nitrilkesztyűt viselő rendőrök lefejtik a külső leveleket, amelyek alól latexbe csomagolt metamfetamin kerül elő. A kamera több száz kibontott káposztát mutat:

hat talicska és több tucat doboz telt meg a lefoglalt droggal.

A DEA közlése szerint kedden több mint kétezer font, vagyis több mint 900 kilogramm metamfetamint találtak egy káposztát szállító nyerges vontató rakományában. A fogást a hivatal McAllenben működő egysége hajtotta végre. A texasi határváros a mexikói Reynosával szemben fekszik.

Egyelőre senkit sem tartóztattak le, a nyomozás folyamatban van. Az akciót a Belbiztonsági Munkacsoport, a szövetségi határvédelmi szervek és a texasi rendfenntartók közösen hajtották végre.

A határőrök júliusban már találtak hasonló szállítmányt McAllen közelében. Akkor egy kábítószer-kereső kutya és egy képalkotó vizsgálat segítségével fél tonna, káposzták közé rejtett drogot fedeztek fel a Pharr nemzetközi hídnál.