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kábítószer

Ezt senki nem tette volna a kosarába: halálos rakományt rejtettek a káposzták

41 perce
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Több száz káposztának álcázott csomagban, mintegy egy tonna metamfetamint próbáltak becsempészni az Egyesült Államokba. A lefoglalt drog utcai értéke elérheti a 45 millió dollárt.
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kábítószerdrogkáposzta

Az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal, a DEA felvételén az látható, amint a hatóságok sorra bontják fel a dobozokba pakolt káposztákat.

káposzták
Káposztákba rejtették a dollármilliókat értő drogot / DEA

Kábítószert rejtettek a káposzták

A kék nitrilkesztyűt viselő rendőrök lefejtik a külső leveleket, amelyek alól latexbe csomagolt metamfetamin kerül elő. A kamera több száz kibontott káposztát mutat: 

hat talicska és több tucat doboz telt meg a lefoglalt droggal.

A DEA közlése szerint kedden több mint kétezer font, vagyis több mint 900 kilogramm metamfetamint találtak egy káposztát szállító nyerges vontató rakományában. A fogást a hivatal McAllenben működő egysége hajtotta végre. A texasi határváros a mexikói Reynosával szemben fekszik.

Egyelőre senkit sem tartóztattak le, a nyomozás folyamatban van. Az akciót a Belbiztonsági Munkacsoport, a szövetségi határvédelmi szervek és a texasi rendfenntartók közösen hajtották végre.

A határőrök júliusban már találtak hasonló szállítmányt McAllen közelében. Akkor egy kábítószer-kereső kutya és egy képalkotó vizsgálat segítségével fél tonna, káposzták közé rejtett drogot fedeztek fel a Pharr nemzetközi hídnál.

A kristálymetként vagy „jégként” is ismert metamfetamin erős függőséget okozó stimuláns. Gyors testsúlycsökkenést, fogászati problémákat, bőrsérüléseket, memóriazavart, paranoiát és akár pszichózist is okozhat.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

 

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