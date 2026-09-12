Ezt senki nem tette volna a kosarába: halálos rakományt rejtettek a káposzták

Az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal, a DEA felvételén az látható, amint a hatóságok sorra bontják fel a dobozokba pakolt káposztákat.
Kábítószert rejtettek a káposzták
A kék nitrilkesztyűt viselő rendőrök lefejtik a külső leveleket, amelyek alól latexbe csomagolt metamfetamin kerül elő. A kamera több száz kibontott káposztát mutat:
hat talicska és több tucat doboz telt meg a lefoglalt droggal.
A DEA közlése szerint kedden több mint kétezer font, vagyis több mint 900 kilogramm metamfetamint találtak egy káposztát szállító nyerges vontató rakományában. A fogást a hivatal McAllenben működő egysége hajtotta végre. A texasi határváros a mexikói Reynosával szemben fekszik.
Egyelőre senkit sem tartóztattak le, a nyomozás folyamatban van. Az akciót a Belbiztonsági Munkacsoport, a szövetségi határvédelmi szervek és a texasi rendfenntartók közösen hajtották végre.
A határőrök júliusban már találtak hasonló szállítmányt McAllen közelében. Akkor egy kábítószer-kereső kutya és egy képalkotó vizsgálat segítségével fél tonna, káposzták közé rejtett drogot fedeztek fel a Pharr nemzetközi hídnál.
A kristálymetként vagy „jégként” is ismert metamfetamin erős függőséget okozó stimuláns. Gyors testsúlycsökkenést, fogászati problémákat, bőrsérüléseket, memóriazavart, paranoiát és akár pszichózist is okozhat.
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