Időjárás: mutatjuk, hol teheti tönkre a fehér karácsonyt az El Niño

Az amerikai meghatározás szerint akkor beszélnek fehér karácsonyról, ha december 25-én reggel legalább 2,5 centiméter hó borítja a talajt. Az új prognózis alapján 26 államban az átlagosnál kisebb ennek az esélye.

Huszonhat amerikai államban csökkent a havas karácsony esélye. Fotó: Владимир Колесов/Pexels

A leginkább havas térségekben sem biztos idén a fehér karácsony

A kedvezőtlenebb területek közé tartozik az északkeleti országrész, a Közép-Nyugat és az Északi-síkság. New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Minnesota, Wisconsin, Észak- és Dél-Dakota, valamint New England államai is érintettek lehetnek.

A délkeleti államokban és a Mexikói-öböl partvidékén – köztük Floridában, Georgiában, Louisianában és Texasban – továbbra is alig van esély karácsonyi havazásra.

Meglepő módon az ország nyugati felének 12 államában kedvezőbbek lehetnek a kilátások. Kalifornia, Nevada, Arizona és Új-Mexikó magasabban fekvő, illetve északi területein az átlagosnál több hó is hullhat.

A várható időjárási mintázat hátterében az El Niño áll.

A Csendes-óceán felszínének felmelegedése délebbre tolhatja a futóáramlást, ezért az Egyesült Államok déli részén csapadékosabb, északon pedig szárazabb idő alakulhat ki.

Peyton Simmers, az AccuWeather meteorológusa szerint az El Niño idején a december rendszerint melegebb a sokéves átlagnál, ezért az ország keleti felén kisebb a havas karácsony valószínűsége. New Yorkban, Bostonban és Philadelphiában hó helyett eső, havas eső vagy gyorsan olvadó vegyes csapadék érkezhet.

A hosszú távú előrejelzések ugyanakkor még jelentős bizonytalanságot hordoznak. A Farmers’ Almanac például havasabb időszakokat is valószínűsít északon, ám ezek gyorsan esőbe vagy ónos esőbe válthatnak.