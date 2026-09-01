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kardszárnyú delfin

Hátborzongató pillanatok: darabokra tépték a kardszárnyú delfinek egy hajó oldalkormányát - videó

45 perce
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Váratlan fordulattal ért véget a spanyol Ignacio Montenegro Trophy regatta, ugyanis egy kardszárnyú delfin csapat az egyik hajóra támadt. Az állatok teljesen letörték a jacht oldalkormányát, ami irányíthatatlanná vált.
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kardszárnyú delfintámadásspanyolország

Drámai felvétel örökítette meg, amint kardszárnyú delfinek egy csoportja nekirohan egy vitorlás jachtnak Spanyolország partjainál, és darabokra töri az oldalkormányát, miközben a rémült legénység tehetetlenül nézi a történéseket.

darabokra tépték a kardszárnyú delfinek egy hajó oldalkormányát
Darabokra tépték a kardszárnyú delfinek egy hajó oldalkormányát. (Képünk illusztráció)  Fotó: Unsplash

Darabokra tépték a kardszárnyú delfinek egy hajó oldalkormányát

A felvételen látható, amint a gyilkos bálnák a körülbelül 13 méter hosszú Seika nevű jacht alatt úsznak, majd többször egymás után megütik a hajótestet a galiciai Picamillo közelében. Jól látszik, ahogy a kormánylapát egy nagy darabja letörik, majd felbukkan a víz felszínén. Mindeközben hallani lehet, ahogy a fedélzeten tartózkodó öt ukrán legénységi tag folyamatosan kiabál, miközben az orkák tovább köröznek a jacht körül, valamint újból és újból nekimennek.

Az összecsapás szombaton este 7 óra körül történt, az Ignacio Montenegro Trophy regatta után, amelyen körülbelül 30 hajó vett részt. A Seika éppen Baiona kikötője felé tartott, amikor négy kardszárnyú delfinnel találkozott.

Az állatok megrongálták a jacht kormánylapátját, és poliészter darabokat téptek le belőle, aminek következtében a legénység alig tudta irányítani a járművet. A spanyol tengeri mentőszolgálatot riasztották, és előkészítettek egy mentőhajót a segítségnyújtásra, bár a Seika végül saját erejéből is képes volt visszatérni a partra. A fedélzeten tartózkodó öt ember közül senki sem sérült meg, de a jachtot meg kell javítani.

Az eset azután történt, hogy az ibériai kardszárnyú delfinek visszatértek Galícia partjaihoz. Ezek az állatok a Gladis-csoporthoz tartoznak. Ez a kisebb populáció arról vált ismertté, hogy tagjai rendszeresen megtámadnak vitorláshajókat Spanyolország és Portugália vizein. A szokatlan viselkedést először 2020-ban figyelték meg, azóta az orkákkal való találkozások miatt már legalább kilenc hajó elsüllyedt, és mintegy 250 másik megrongálódott - írta a Daily Mail.

Were attacked by orcas yesterday in Galicia, Spain
by u/FantasticNeat8466 in sailing

 

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