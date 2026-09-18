Károly királyról súlyos állítást tett Diana testvére: ezt mondta a hercegnő halála után

Az 1997-es tragédia után Spencer gróf szerint egymás után érkeztek a telefonhívások, majd Károly is felkereste őt telefonon. Diana testvére azt állítja, hogy miközben mások megrendülten próbálták kifejezni részvétüket, Károly hangja egészen más benyomást keltett.

Károly: Diana halála után megdöbbentő dolgot állít róla a hercegnő testvére

Fotó: TOBY SHEPHEARD / POOL

A Daily Mail által közölt új részletek Spencer gróf Swan Song: Diana, My Sister című könyvéből származnak. A kötet a tervek szerint a jövő héten jelenik meg.

A szerző felidézi azokat az órákat, amelyek Diana halála után következtek. Állítása szerint folyamatosan csörgött a telefon, majd Károly herceg is elérte őt.

Spencer szerint miközben más telefonálók megdöbbentek, alig tudtak beszélni, és részvétüket, illetve segítségüket ajánlották fel, Károly egészen más benyomást keltett.

Diana testvére szerint Károly „szinte önfeledten lelkesnek” tűnt, és úgy emlékszik, mintha egy lottónyertes hangján beszélt volna.

A könyvben azt is állítja, hogy Károly elmondta neki: aznap reggel Balmoralban, a hálószobájukban közölte William herceggel és Harry herceggel, hogy édesanyjuk meghalt.

Spencer szerint a beszélgetés túlságosan tárgyilagosnak tűnt ahhoz képest, hogy mekkora tragédia történt. Utólag úgy véli, Károly első reakciójában talán nagyobb szerepet játszott annak gondolata, hogy Diana halála megnyithatja előtte az utat ahhoz, hogy feleségül vehesse azt a nőt, akit szeretett, mint az elvesztett Diana iránt érzett gyász.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek Spencer gróf személyes emlékei és értelmezései, amelyeket a most megjelenő könyvében fogalmazott meg.

Károly: a Buckingham-palota már reagált a könyvre

A könyv korábban nyilvánosságra került részletei miatt a Buckingham-palota szokatlanul határozott közleményt adott ki. Spencer ugyanis azt állította, hogy Diana halála után Károly azt mondta neki: „nyugodj meg, hamarosan elfelejtjük őt”.

A palota erre azt közölte, hogy a király tisztában van azzal: a testvéri gyász befolyásolhatja az emlékezetet és az ítélőképességet.

A Buckingham-palota általános elvként nem kommentál könyveket, ezúttal azonban kivételesen reagált a megjelent állításokra. A közlemény szerint a gyász hatással lehet arra, ahogyan valaki sok évvel később egy tragikus eseményre visszaemlékszik.

A Sky News királyi tudósítója, Laura Bundock a palota megszólalását rendkívül szokatlan beavatkozásnak és kifejezetten határozott reakciónak nevezte.

Spencer könyvének csütörtökön megjelent részletei Diana életének más érzékeny fejezeteit is érintik. A szerző azt állítja, hogy Diana az esküvője napján már öt hónapja küzdött evészavarral, későbbi éveiben pedig öngyilkossági gondolatokról is beszélt neki.