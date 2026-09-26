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baleset

Csaknem 21 milliárd forintnyi kártérítést kapott a 14 éves fiú, aki végignézte édesanyja halálát

55 perce
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Tízéves volt, amikor egy leszakadó betondarab halálosan megsebesítette az édesanyját egy coloradói autópályán. Négy évvel később rekordösszegű kártérítést ítéltek meg neki.
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balesetédesanyakártérítés

Egy amerikai esküdtszék 65 millió dolláros, csaknem 20,9 milliárd forintos kártérítést ítélt meg annak a 14 éves fiúnak, aki 2022-ben egy brutális autópálya-balesetben veszítette el édesanyját. A kisfiú akkor mindössze tízéves volt, és ő is az autóban ült, amikor egy kotrógépet szállító kamion egy felüljárónak ütközött – írja a Bild

kártérítés
A többtonnás kotrógép a híddal való ütközés után leszakadt a teherautóról, majd az autópályára zuhant
Fotó: Colorado Közlekedési Minisztériuma

Egy beton darab törte át a szélvédőt

A tragédia 2022. augusztus 8-án történt Colorado államban, az Interstate 25-ös autópályán, Mead közelében. A 32 éves Megan A. éppen hazafelé tartott fiával, Joe-val, miután aznap egy víziparki kirándulással lepte meg. Darnell Y. kamionsofőr eközben egy nagyméretű lánctalpas kotrógépet szállított, amikor a Weld County Road 34 felüljárója alatt áthaladva a munkagép kiálló karja nekicsapódott a hídnak.

Az ütközés következtében egy hatalmas beton darab áttörte a személyautó szélvédőjét, és fejbe találta az anyát. Megan A. a helyszínen meghalt, fia azonban könnyebb sérülésekkel túlélte a balesetet.

Rekordösszegű ítélet született

A rendőrségi vizsgálat szerint a kotrógépet nem megfelelően rögzítették a kamionon. A sofőrt halálos közúti baleset okozásával vádolták meg, majd 2024 januárjában négy év felügyelet mellett letöltendő büntetésre és 300 óra közmunkára ítélték.

A mostani polgári perben az esküdtszék 65 millió dollárt ítélt meg Joe-nak, akit jelenleg a nagyszülei nevelnek. 

A fiú ügyvédje szerint ez a legnagyobb esküdtszéki kártérítés, amelyet valaha a coloradói Larimer megyében megítéltek, és egyben az állam legnagyobb, kamionbalesethez kapcsolódó esküdtszéki ítélete is.

 

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