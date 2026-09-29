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repülőgép

Az utolsó pillanatban katapultáltak a vadászpilóták: négy tiszt sérült meg egy repülőgép-hordozó fedélzetén

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Megsérült négy tengerész a USS Dwight D. Eisenhower repülőgép-hordozó fedélzetén. Az amerikai haditengerészet szerint, két vadászpilóta katapultál leszállás közben egy üzemzavar miatt.
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repülőgépamerikai haditengerészetsérüléstengerész

Az amerikai haditengerészet két pilótája katapultált, miközben hétfőn leszállni készültek repülőgépükkel a USS Dwight D. Eisenhower repülőgép-hordozóra Virginia partjainál. A hajó fedélzetén négy tengerész sérült meg, a történteket pedig balesetnek nyilvánították a tisztviselők.

Négy tengerész megsérült, miután katapultált két pilóta a USS Dwight D. Eisenhower repülőgép-hordozóra való leszállás közben.
Négy tengerész megsérült, miután katapultált két pilóta a USS Dwight D. Eisenhower repülőgép-hordozóra való leszállás közben. Fotó: - / DVIDS

Négy tengerész megsérült, miután katapultált két pilóta a repülőgép-hordozóra való leszállás közben

A haditengerészet rövid közleménye szerint a Carrier Air Wing 3-hoz tartozó két pilóta sikeresen katapultált, miután üzemzavar történt a repülőgép fogadási műveletei során, és a kutató-mentő egységek kimentették őket. Miután visszaszállították őket a hajóra, az egészségügyi személyzet megvizsgálta őket. 

Mindeközben a hajó fedélzetén tartózkodó négy személy szintén orvosi ellátásban részesült, köztük egyvalaki, akit a Virginia állambeli Norfolk környéki kórházba szállítottak nem életveszélyes sérülésekkel.

További részleteket egyelőre nem közöltek a balesetről, nem tudni, milyen típusú gép volt érintett, valamint pontosan mi történt a katapultálás előtt - írta a The Guardian.

Lezuhant egy repülőgép a szomszédban

Mint arról hétfőn beszámoltunk, lezuhant és súlyosan megrongálódott egy kisrepülőgép a romániai Iași repülőterének területén. A fedélzeten csak a pilóta tartózkodott, akit sérülésekkel szállítottak kórházba.

 

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