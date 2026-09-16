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katonai bázis

Betört egy katonai bázisra egy férfi, amit ezután tett, arra a katonák sem voltak felkészülve

1 órája
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Hajtóvadászat indult egy ismeretlen behatoló után, aki a gyanú szerint illetéktelenül bejutott az Ausztrál Királyi Légierő darwini bázisára, megtámadta a védelmi erők egyik tagját, majd egy lopott autóval elmenekült. A rendőrök üldözőbe vették, de sikerült leráznia őket.
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katonai bázislégierőlétesítmény

Az ismeretlen hétfő délután jutott be a Darwin Winnellie nevű külvárosában működő katonai bázisra. A behatolás észlelése után életbe léptették a létesítmény lezárására vonatkozó biztonsági protokollokat.

katonai bázis
Katonai bázisra tört be egy férfi.
Fotó: Unsplash

Áttörte egy katonai bázis védelmét, majd nyoma veszett

A helyszínre a légierő biztonsági szolgálata, a katonai rendőrség, az Északi Terület rendőrsége és az ausztrál szövetségi rendőrség is kivonult.

A behatoló a gyanú szerint bántalmazta az ausztrál védelmi erők egyik tagját, majd egy fehér Ford Rangerrel elhagyta a támaszpontot. A hatóságok nem közölték, hogy a megtámadott katona milyen sérüléseket szenvedett.

A lopott járművet később a bázistól mintegy 15 kilométerre látták. A terepjáró dél felé haladt a Stuart Highway autóúton, amikor a rendőrök üldözőbe vették.

A hajszát Palmerston közelében szakították félbe, miután a járőrök szem elől tévesztették az autót. Az elkövetőt egyelőre nem sikerült azonosítani, a felkutatása és az eset körülményeinek vizsgálata folytatódik.

A darwini támaszpont az ausztrál légierő egyik legfontosabb előretolt műveleti bázisa. Kifutópályáját a város nemzetközi repülőterével közösen használja. Az Egyesült Államok tengerészgyalogsága is légi támogatást működtet a létesítményben a Darwinban teljesített, hat hónapos váltások idején.

 

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