Lezuhant és felrobbant egy katonai repülőgép több ezer néző előtt – videó

Egy görög katonai repülőgép zuhant le szombat délután a görögországi Tanagrában tartott légibemutatón. Az F–4 Phantom típusú gép balesetét több ezer, a rendezvényen tartózkodó látogató látta.

A katonai repülőgép becsapódása után tűz keletkezett a helyszínen

Fotó: STRINGER / SOOC

Az ERT beszámolója szerint a repülőgép nem sokkal helyi idő szerint 15 óra előtt zuhant le, egyelőre tisztázatlan körülmények között.

Az ERT helyszíni tudósítója arról számolt be, hogy a gép hirtelen veszíteni kezdett a magasságából, majd a földnek csapódott. A becsapódást robbanás követte.

A baleset mindössze néhány perccel a görög légierő légi bemutatójának kezdete után történt.

Egyelőre nincs információ a katonai repülőgép pilótáinak állapotáról

A hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos információt a repülőgép két pilótájának állapotáról. Az sem volt azonnal ismert, hogy a pilóták használták-e a katapultülést.

A becsapódás következtében tűz keletkezett, amelynek oltására egy tűzoltó helikoptert is bevetettek. Az első információk szerint a repülőgép két részre szakadt, és a baleset helyszínén két külön ponton is tűz ütött ki.