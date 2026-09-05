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katonai repülőgép

Lezuhant és felrobbant egy katonai repülőgép több ezer néző előtt – videó

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Több ezer látogató előtt történt légi baleset szombat délután a görögországi Tanagrában rendezett légibemutatón. A katonai repülőgép röviddel a program kezdete után zuhant le, majd a becsapódást követően tűz ütött ki a helyszínen.
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katonai repülőgépGörögországbaleset

Egy görög katonai repülőgép zuhant le szombat délután a görögországi Tanagrában tartott légibemutatón. Az F–4 Phantom típusú gép balesetét több ezer, a rendezvényen tartózkodó látogató látta.

F–4 Phantom, görög légierő, légibemutató, repülőgép-baleset, Tanagra , robbanás, tűz A katonai repülőgép becsapódása után tűz keletkezett a helyszínen
A katonai repülőgép becsapódása után tűz keletkezett a helyszínen
Fotó: STRINGER / SOOC

Az ERT beszámolója szerint a repülőgép nem sokkal helyi idő szerint 15 óra előtt zuhant le, egyelőre tisztázatlan körülmények között.

Az ERT helyszíni tudósítója arról számolt be, hogy a gép hirtelen veszíteni kezdett a magasságából, majd a földnek csapódott. A becsapódást robbanás követte.

A baleset mindössze néhány perccel a görög légierő légi bemutatójának kezdete után történt. 

Egyelőre nincs információ a katonai repülőgép pilótáinak állapotáról

A hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos információt a repülőgép két pilótájának állapotáról. Az sem volt azonnal ismert, hogy a pilóták használták-e a katapultülést.

A becsapódás következtében tűz keletkezett, amelynek oltására egy tűzoltó helikoptert is bevetettek. Az első információk szerint a repülőgép két részre szakadt, és a baleset helyszínén két külön ponton is tűz ütött ki.

 

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