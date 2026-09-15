Kávéval jelent meg az első tanítási napján egy diák, furcsa dolgot tett a középiskola

Nem éppen úgy alakult egy középiskolás diák első tanítási napja New Yorkban, mint ahogy azt ő elképzelte. Julie Kapute elmondása szerint szeptember 3-án egy tanár kérdőre vonta, amikor kávéval a kezében jelent meg az első óráján, majd nem sokkal később felfüggesztették őt, arra hivatkozva, hogy megsértette a magatartási kódexet.

Kávé miatt függesztettek fel egy diákot Amerikában / Fotó: HARUN OZALP / ANADOLU

Kávé miatt függesztettek fel egy diákot Amerikában

Besétáltam, nálam volt a kávém. Megérkeztem az első órámra, és a tanárom azt mondta: 'Vagy ki kell azt öntened, vagy azonnal meg kell innod, vagy lemenned az irodába

- idézte fel a történteket a lány, aki ezután iskolai felfüggesztést (ISS) kapott, ami egy olyan fegyelmi intézkedés, melynek során a diákokat ideiglenesen eltávolítják a tanteremből, hogy az iskolai személyzet felügyelete alatt álljanak.

Az iskola a döntést azzal indokolta, hogy a kávé behozatalával a lány megsértette az intézmény magatartási kódexét, amely „biztonságos, oktatásközpontú környezetet teremt minden diák számára”.

Az iskolakerület szabályzata a tankerületen kívülről behozott ételekről és italokról kimondja:

A következő étel- és italfogyasztási irányelvek segítenek minimalizálni a zavaró tényezőket, megvédik az ételallergiában szenvedő diákokat, és elősegítik a nyugodt, méltányos iskolai élményt. Az itallal vagy étellel érkező diákokat arra kérjük, hogy fogyasszák el azokat, mielőtt belépnének az iskolába.

Kaputa a történtek után azzal érvelt, a szabályozást nem fogadták el jogszerűen, mivel a múlt hónapban történő bevezetésekor nem tartottak nyilvános meghallgatás. Az ügyben megszólalt a lány édesanyja, Mary Anne Kaputa is, aki megkérdezte a többi szülőt, látták-e az iskola bejelentését az új szabályozással és a nyilvános meghallgatással kapcsolatban, amely szükséges annak elfogadásához.

A júliusi és augusztusi ülések jegyzőkönyvei (ahol a kódexet is megvitatták) nem kerültek fel az iskola weboldalára, amíg fel nem hívtam rá a kerületi hivatal figyelmét, akiknek nem volt feljegyzése a nyilvános meghallgatás lebonyolításáról sem

- írta a nő, majd úgy folytatta.

Csak arra lennék kíváncsi, hogy vajon más látta-e, én pedig lemaradtam róla. Biztos vagyok benne, hogy az iskola nyilvános meghallgatás nélkül nem hajthat végre lényeges változtatást a magatartási kódexben.

A közösségi médiában közzétett bejegyzés frissítésében Mary elmondta, az iskola igazgatótanácsa szeptember 14-én, hétfőn újra összeül, hogy nyilvános meghallgatást tartson az ételekre és italokra vonatkozó szabályokról.

A következő igazgatósági ülésen nyilvános meghallgatást tartanak, és több diákot is felkérnek, hogy osszák meg véleményüket a kódex ezen szakaszának átdolgozásáról, hogy mind az adminisztrátor, mind a diákok aggályaira választ kapjanak

– tette hozzá az édesanya, a UNILAD beszámolója szerint.