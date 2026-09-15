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diák

Kávéval jelent meg az első tanítási napján egy diák, furcsa dolgot tett a középiskola

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Botránnyal indult egy középiskolás diák első tanítási napja. A lány elmondása szerint egy tanár kérdőre vonta őt, miután kávéval a kezében jelent meg az első óráján, majd ezt követően felfüggesztették. Az ügyben nyilvános meghallgatást fognak tartani.
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diákközépiskolafelfüggesztéskávé

Nem éppen úgy alakult egy középiskolás diák első tanítási napja New Yorkban, mint ahogy azt ő elképzelte. Julie Kapute elmondása szerint szeptember 3-án egy tanár kérdőre vonta, amikor kávéval a kezében jelent meg az első óráján, majd nem sokkal később felfüggesztették őt, arra hivatkozva, hogy megsértette a magatartási kódexet.

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Kávé miatt függesztettek fel egy diákot Amerikában / Fotó: HARUN OZALP / ANADOLU

Kávé miatt függesztettek fel egy diákot Amerikában

Besétáltam, nálam volt a kávém. Megérkeztem az első órámra, és a tanárom azt mondta: 'Vagy ki kell azt öntened, vagy azonnal meg kell innod, vagy lemenned az irodába

- idézte fel a történteket a lány, aki ezután iskolai felfüggesztést (ISS) kapott, ami egy olyan fegyelmi intézkedés, melynek során a diákokat ideiglenesen eltávolítják a tanteremből, hogy az iskolai személyzet felügyelete alatt álljanak.

Az iskola a döntést azzal indokolta, hogy a kávé behozatalával a lány megsértette az intézmény magatartási kódexét, amely „biztonságos, oktatásközpontú környezetet teremt minden diák számára”.

Az iskolakerület szabályzata a tankerületen kívülről behozott ételekről és italokról kimondja: 

A következő étel- és italfogyasztási irányelvek segítenek minimalizálni a zavaró tényezőket, megvédik az ételallergiában szenvedő diákokat, és elősegítik a nyugodt, méltányos iskolai élményt. Az itallal vagy étellel érkező diákokat arra kérjük, hogy fogyasszák el azokat, mielőtt belépnének az iskolába.

Kaputa a történtek után azzal érvelt, a szabályozást nem fogadták el jogszerűen, mivel a múlt hónapban történő bevezetésekor nem tartottak nyilvános meghallgatás. Az ügyben megszólalt a lány édesanyja, Mary Anne Kaputa is, aki megkérdezte a többi szülőt, látták-e az iskola bejelentését az új szabályozással és a nyilvános meghallgatással kapcsolatban, amely szükséges annak elfogadásához.

A júliusi és augusztusi ülések jegyzőkönyvei (ahol a kódexet is megvitatták) nem kerültek fel az iskola weboldalára, amíg fel nem hívtam rá a kerületi hivatal figyelmét, akiknek nem volt feljegyzése a nyilvános meghallgatás lebonyolításáról sem

- írta a nő, majd úgy folytatta.

Csak arra lennék kíváncsi, hogy vajon más látta-e, én pedig lemaradtam róla. Biztos vagyok benne, hogy az iskola nyilvános meghallgatás nélkül nem hajthat végre lényeges változtatást a magatartási kódexben.

A közösségi médiában közzétett bejegyzés frissítésében Mary elmondta, az iskola igazgatótanácsa szeptember 14-én, hétfőn újra összeül, hogy nyilvános meghallgatást tartson az ételekre és italokra vonatkozó szabályokról.

A következő igazgatósági ülésen nyilvános meghallgatást tartanak, és több diákot is felkérnek, hogy osszák meg véleményüket a kódex ezen szakaszának átdolgozásáról, hogy mind az adminisztrátor, mind a diákok aggályaira választ kapjanak

– tette hozzá az édesanya, a UNILAD beszámolója szerint.

Korábban nagy port kavart annak a hatéves, autista kisfiúnak az esete, akit azután függesztettek fel, miután ebéd közben fegyver formájúra harapta a szendvicsét, majd egy osztálytársára mutatott vele. A család szerint az iskola rendszeresen bünteti a gyermeket, miközben nem veszi kellőképpen figyelembe az állapotát.

 

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