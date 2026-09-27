Ezekkel a filléres trükkökkel gyorsan eltűnhet a kellemetlen szag a konyhából

Sokszor akkor is érezni lehet az étel szagát, amikor már elmostuk az edényeket és feltakarítottunk. Ilyenkor a kellemetlen szagok ellen olyan alapanyagok is segítségünkre lehetnek, amelyek szinte minden háztartásban megtalálhatók – írja a BEOL.

Ezekkel az egyszerű trükkökkel gyorsan eltüntetheted a kellemetlen szagokat a konyhából

Fotó: Pixabay

Citrommal is frissebb lehet a konyha

Az egyik egyszerű módszer a citromos gőzölés.

Ehhez egy félbevágott citromot kell forró vízbe tenni, majd néhány percig gyöngyözve forralni.

A citromos gőz segíthet mérsékelni a kellemetlen szagokat a konyhában.

Az ecet is bevethető: szerint fél csésze ecetet egy csésze vízzel kell összekeverni, majd rövid ideig forralni. Fontos azonban, hogy az ecetet és a szódabikarbónát ne keverjük össze, különösen háztartási tisztítószerekkel együtt ne használjuk őket ellenőrizetlenül!

Pár egyszerű trükkel megszabadulhatunk a kellemetlen szagoktól

Fotó: Pixabay

A szódabikarbóna is segíthet

A szódabikarbónát egyszerűen egy kis tálkába téve is ki lehet helyezni a konyhapultra. Az ecethez hasonlóan ez is segíthet a kellemetlen szagok mérséklésében, miközben nem kell különleges vagy drága terméket beszerezni.

Főzés közben a megfelelő szellőztetés és a páraelszívó használata szintén sokat számít. Ezzel már azelőtt csökkenthetjük a szagok terjedését, hogy azok hosszabb időre megülnének a helyiségben.

Nem mindig az étel okozza a kellemetlen szagot

Ha a kellemetlen szag rendszeresen visszatér, érdemes a mosogatót és a lefolyót is ellenőrizni. A szennyeződések ezeken a helyeken is megrekedhetnek, és tartósan kellemetlen szagot okozhatnak.

Illatosításra alma- vagy narancshéjat, fahéjat és szegfűszeget is fel lehet forralni, a frissen őrölt kávé pedig szintén segíthet a konyhai szagok mérséklésében.

Ez az 1 másodperces trükk megakadályozza, hogy kellemetlen szaga legyen a mosógépnek

Szinte minden háztartásban előforduló probléma, hogy a mosógép egy idő után kellemetlen szagot áraszt magából, független attól, hogy milyen gyakran futtatjuk a gép öntisztító funkcióját. Egy idő után a mosógépben kialakuló szag a ruhákon is nyomot hagyhat, azonban egy egyszerű trükkel ezt könnyen elkerülhetjük.