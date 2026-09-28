Áradásokat, hatalmas viharokat okozhat az új időjárási jelenség

Egy különleges óceáni jelenség, az úgynevezett Kelvin-hullám akár 30 centiméterrel is megemelheti a tengerszintet Kalifornia partjainál. A tudósok szerint a rendkívül erős El Niño miatt a következő hónapokban tovább nőhet a vihardagályok és áradások veszélye.

Kelvin-hullám közelít.

Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kelvin-hullám: készülnek a hatóságok is

A Kelvin-hullám nem olyan, mint a partokon megtörő hagyományos hullám: több ezer kilométeres kiterjedésű jelenségről van szó. El Niño idején a Dél-Amerikától Ázsia felé fújó passzátszelek legyengülhetnek vagy megfordulhatnak, ennek hatására pedig

hatalmas mennyiségű meleg víz indul el a Csendes-óceán nyugati részéről az Egyenlítő mentén Amerika felé.

Severine Fournier, a NASA Jet Propulsion Laboratory kutatója szerint a magasabb tengerszint végig követhető az Egyenlítő mentén. Amikor a hullám eléri Dél-Amerika partjait, már nem tud továbbhaladni kelet felé, ezért északi és déli irányba fordul.

Az egyik ilyen hullám augusztus végén érte el Dél-Amerika északi csücskét, majd elindult az Egyesült Államok nyugati partvidéke felé. A szakemberek szerint napokon belül elérheti Kaliforniát, ahol akár hónapokra is mintegy

30 centiméterrel emelheti meg a tengerszintet.

Nate Mantua, az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal kutatója szerint a Kelvin-hullám természetes jelenség, amely évezredek óta létezik. A veszélyt azonban növeli, hogy a tengerszint az elmúlt évszázadban már körülbelül 20 centiméterrel emelkedett.

Az idei El Niño várhatóan legalább az elmúlt ezer év egyik legerősebbje lesz.

A jelenség hevesebb viharokkal, vihardagályokkal, áradásokkal és part menti erózióval is járhat, amelyek Kaliforniában a Kelvin-hullám okozta magasabb tengerszinttel együtt jelentkezhetnek.

Mike Jacox óceánkutató arra figyelmeztetett, hogy hálaadás és karácsony környékén különösen magas árapály várható. Ha ekkor viharok is kialakulnak, a vihardagályok egy eleve magasabb tengerszintre érkezhetnek.

Kalifornia már megkezdte a felkészülést. Gavin Newsom kormányzó szükségállapotot hirdetett, a hatóságok pedig erőforrásokat mozgósítanak a téli viharok és part menti áradások előtt. A Nemzeti Gárdát is készenlétbe helyezik az esetleges kutató-mentő műveletekre.