Azt hitte, csak hónapjai vannak hátra – évekkel később derült ki a döbbenetes igazság

Huszonegy évesen közölték Becky Jonesszal, hogy gyógyíthatatlan agydaganata van, és már csak hónapjai lehetnek hátra. Tizenegy év kemoterápia után azonban kiderült, hogy soha nem volt rákos: szteroidokkal kezelhető agyi gyulladása volt – írja a BBC.

Hónapokat jósoltak Becky Jonesnak, majd tizenegy év kemoterápia után kiderült: soha nem volt rákos. A téves diagnózis alapjaiban változtatta meg az életét. (illusztráció) Forrás: Pexels

A most 34 éves, kétgyermekes nő életét alapjaiban változtatta meg a diagnózis. A kezelések miatt rendszeresen rosszul volt, családi eseményekről maradt le, és rendőrségi karriertervei is háttérbe szorultak. Elmondása szerint folyamatos bizonytalanságban élt.

Újra és újra azt mondták, hogy kemoterápia nélkül meghalok

– idézte fel a történteket a nő.

Élete végéig tartó kemoterápiát írtak elő neki

Jones 2012-ben egy coventryi stadion kamerarendszerének kezelőjeként dolgozott. Munkahelyén ismerte meg párját, Pete-et, aki rendezőként dolgozott ott. Nem sokkal később erős migrénes fejfájások jelentkeztek nála, ezért orvoshoz fordult. Egy magánellátásban dolgozó idegsebész agyi szövetmintát vett tőle.