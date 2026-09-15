Azt hitte, csak hónapjai vannak hátra – évekkel később derült ki a döbbenetes igazság

Huszonegy évesen közölték Becky Jonesszal, hogy gyógyíthatatlan agydaganata van, és már csak hónapjai lehetnek hátra. Tizenegy év kemoterápia után azonban kiderült, hogy soha nem volt rákos: szteroidokkal kezelhető agyi gyulladása volt – írja a BBC.
A most 34 éves, kétgyermekes nő életét alapjaiban változtatta meg a diagnózis. A kezelések miatt rendszeresen rosszul volt, családi eseményekről maradt le, és rendőrségi karriertervei is háttérbe szorultak. Elmondása szerint folyamatos bizonytalanságban élt.
Újra és újra azt mondták, hogy kemoterápia nélkül meghalok
– idézte fel a történteket a nő.
Élete végéig tartó kemoterápiát írtak elő neki
Jones 2012-ben egy coventryi stadion kamerarendszerének kezelőjeként dolgozott. Munkahelyén ismerte meg párját, Pete-et, aki rendezőként dolgozott ott. Nem sokkal később erős migrénes fejfájások jelentkeztek nála, ezért orvoshoz fordult. Egy magánellátásban dolgozó idegsebész agyi szövetmintát vett tőle.
Ügyvédje, Fiona Tinsley szerint Ian Brown onkológus professzor már az eredmény megérkezése előtt negyedik fokozatú glioblasztómát, az agydaganatok egyik legagresszívabb formáját diagnosztizálta. A nő beszámolója szerint Brown azt mondta, élete végéig temozolomidot kell szednie. Amikor Jones megkérdezte, miért nem látszik daganat a felvételeken, az orvos azzal magyarázta, hogy szabad szemmel nem látható.
A téves diagnózisra 2025-ben derült fény, amikor felülvizsgálták a professzorhoz köthető daganatos eseteket.
Soha nem volt agydaganatom. Téves diagnózist kaptam, és felnőtt életem jelentős részében teljesen feleslegesen kezeltek
– mondta Jones.
Több mint negyven beteg lépett jogi útra
Jones több mint negyven olyan beteg egyike, aki elhúzódó vagy szükségtelen daganatkezelés miatt jogi eljárást kezdeményezett a University Hospitals Coventry and Warwickshire kórházi szervezet ellen.
A Royal College of Physicians előzetes vizsgálata szerint a kórházban rendszeresen alkalmaztak hosszú temozolomid-kezeléseket, miközben ezek hasznára alig vagy egyáltalán nem volt bizonyíték. A vizsgálók azt is kifogásolták, hogy a gyógyszerészeti csapatok miért nem kérdőjelezték meg a tíz–tizenöt évig folyamatosan adott kezeléseket.
A kórházi szervezet az egyedi eseteket nem kommentálta, de közölte, hogy szigorította a gyógyszer felírásának és alkalmazásának ellenőrzését. A BBC többször próbálta elérni a már nyugdíjas professzort.