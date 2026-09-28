Füst öntötte el az utasteret, kényszerleszállást hajtott végre a repülőgép

Füst jelent meg egy Barcelonából Bostonba tartó repülőgép utasterében, miközben 296 ember tartózkodott a fedélzeten. A kényszerleszállás során a Delta Airlines gépe Portugáliában szakította meg útját, több utasnak már a levegőben oxigénre volt szüksége – számolt be a New York Post.

Kényszerleszállást hajtott végre Portugáliában a Delta Airlines Barcelona–Boston járata. A fedélzeten tizenkét embernek kellett oxigént adni, négyen kórházba kerültek.(illusztráció) Forrás: Pexels Fotó: Jeffry Surianto

Négy embert vittek kórházba füstmérgezés miatt

A Barcelona–Boston járat vasárnap délután indult el Spanyolországból. A nyolc és fél órásra tervezett útból azonban mindössze két és fél óra telt el, amikor a pilóták Porto felé fordultak.

A repülőgép ekkor már körülbelül 32 ezer láb magasságig emelkedett, és az Atlanti-óceán felé tartott.

A beszámolók szerint műszaki probléma történt, a kényszerleszállást azonban az utastérben megjelenő füst tette szükségessé. A levegőben tizenkét embernek adtak oxigént. A Delta Airlines gépe végül a portói Francisco Sá Carneiro repülőtéren landolt. A földet érés után további nyolc embert a helyszínen láttak el.

Három utast és a személyzet egyik tagját kórházba szállították. Két férfit füstmérgezés miatt vettek fel a sürgősségi osztályra, enyhe légúti tüneteik voltak, állapotukat stabilnak minősítették. Az utasok aznap este már nem folytathatták útjukat egy másik Delta-járattal Boston felé.

158 emberrel a fedélzetén hajtott végre kényszerleszállást az utasszállító

Az ANA 1502-es járata Okinava szigetéről, a naha-i repülőtérről indult Saga felé. Emelkedés közben a személyzet a jobb oldali hajtómű rendellenes rezgését és az olaj hőmérsékletének emelkedését észlelte, ezért leállították a hajtóművet, és visszafordultak. A repülőgép helyi idő szerint 22.05 körül biztonságosan leszállt Nahában. Füstről vagy tűzről nem érkezett jelentés, az utasokat és a személyzetet azonban vészcsúszdák segítségével a gurulóútra evakuálták.

Kigyulladt az egyik utas külső akkumulátora

A Lufthansa egyik Lisszabonba tartó járatának utasai egy éjszakát egy franciaországi hotelban töltöttek, miután a repülőgép kényszerleszállást hajtott végre. A légitársaság tájékoztatása szerint a kitérőre egy kigyulladt külső akkumulátor miatt volt szükség.