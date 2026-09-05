Azonnali kényszerleszállásra volt szükség: lángok csaptak fel egy Boeing hajtóművéből

Kényszerleszállást kellett végrehajtson a Qantas légitársaság QF122-es, Sydney-be tartó járata, miután nem sokkal felszállás után probléma jelentkezett az egyik hajtóműnél. Ezt a földről is látni lehetett, miután olyan felvételek láttak napvilágot, amelyeken jól látszik, a gép egyik hajtóműve lángokban áll.

Kényszerleszállással szakította meg Sydney-be tartó útját a Qantas Fotó: Pexels

A tűz keletkezését követően a gépet azonnal a legközelebbi reptérre, Christchurchbe irányították, ahol elsőbbségi leszállást hajtott végre.

Meghibásodott hajtómű miatt volt szükség kényszerleszállásra

Az egyik szemtanú elmondása szerint több hangos durranást is hallott, mielőtt meglátta a tüzet.

A QF122 éppen elrepült felettünk, miután felszállt Queenstownból. Több hangos durranást hallottunk az ég felől. Kinyitottuk az erkélyajtót, és láttuk, hogy az egyik hajtóműből lángok csapnak ki

– írta a felhasználó a közösségi médiában, míg Qantas szóvivője így nyilatkozott:

Az egyik Sydneybe tartó járatunknál vélhetően hajtóműprobléma lépett fel a Queenstownból való felszállást követően, ezért a repülőgépet Christchurchbe irányították át. Pilótáink magasan képzettek az ilyen helyzetek kezelésére, és a repülőgép biztonságosan landolt. Tudjuk, hogy ez megrázó élmény lehetett az utasok számára, ezért minden érintett ügyféllel felvesszük a kapcsolatot, hogy támogatást nyújtsunk számukra

- közölték hozzátéve, az átirányítást követően szállást biztosítanak az utasoknak és más járatokra is átfoglalták őket, hogy eljuthassanak célállomásukra, Syndney-be.

Azt egyelőre nem tudni, mi okozta a meghibásodást, írja a News24.