Azonnali kényszerleszállásra volt szükség: lángok csaptak fel egy Boeing hajtóművéből

Kényszerleszállást kellett végrehajtson a Qantas légitársaság QF122-es, Sydney-be tartó járata, miután nem sokkal felszállás után probléma jelentkezett az egyik hajtóműnél. Ezt a földről is látni lehetett, miután olyan felvételek láttak napvilágot, amelyeken jól látszik, a gép egyik hajtóműve lángokban áll.
A tűz keletkezését követően a gépet azonnal a legközelebbi reptérre, Christchurchbe irányították, ahol elsőbbségi leszállást hajtott végre.
Meghibásodott hajtómű miatt volt szükség kényszerleszállásra
Az egyik szemtanú elmondása szerint több hangos durranást is hallott, mielőtt meglátta a tüzet.
A QF122 éppen elrepült felettünk, miután felszállt Queenstownból. Több hangos durranást hallottunk az ég felől. Kinyitottuk az erkélyajtót, és láttuk, hogy az egyik hajtóműből lángok csapnak ki
– írta a felhasználó a közösségi médiában, míg Qantas szóvivője így nyilatkozott:
Az egyik Sydneybe tartó járatunknál vélhetően hajtóműprobléma lépett fel a Queenstownból való felszállást követően, ezért a repülőgépet Christchurchbe irányították át. Pilótáink magasan képzettek az ilyen helyzetek kezelésére, és a repülőgép biztonságosan landolt. Tudjuk, hogy ez megrázó élmény lehetett az utasok számára, ezért minden érintett ügyféllel felvesszük a kapcsolatot, hogy támogatást nyújtsunk számukra
- közölték hozzátéve, az átirányítást követően szállást biztosítanak az utasoknak és más járatokra is átfoglalták őket, hogy eljuthassanak célállomásukra, Syndney-be.
Azt egyelőre nem tudni, mi okozta a meghibásodást, írja a News24.