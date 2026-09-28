Kényszerleszállást hajtott végre a Lufthansa egyik járata: kigyulladt az egyik utas külső akkumulátora

Kényszerleszállást hajtott végre Lyonban a Lufthansa Frankfurtból Lisszabonba tartó járata, miután az egyik utas külső akkumulátora kigyulladt a fedélzeten. A repülőgép végül biztonságosan földet ért Franciaországban, a balesetben senki sem sérült meg.

Kényszerleszállást hajtott végre a repülőgép egy égő akkumulátor miatt. Fotó: DOMENIC AQUILINA / NurPhoto

Kényszerleszállást hajtott végre a Lufthansa egyik járata egy égő akkumulátor miatt

A légitársaság közlése szerint az incidens szeptember 26-án történt, miközben a 198 utast szállító Airbus A321-200-as repülőgép a portugál fővárosba tartott. A személyzet azonnal egy kifejezetten lítium akkumulátorokhoz tervezett védőtáskába zárta az akkumulátort, így senki sem sérült meg. Mindeközben a pilóta óvintézkedésként úgy döntött, hogy Lyonba irányítja a járatot.

Az utasok szeptember 27-én folytatták a repülést egy hotelben töltött éjszaka után. "Utasaink és személyzetünk biztonsága továbbra is a Lufthansa legfontosabb prioritása" - közölte a vállalat.

A légitársaság január óta betiltotta a külső akkumulátorok használatát és töltését repülőgépein, de az utasok bizonyos biztonsági feltételek mellett maximum két akkumulátort vihetnek magukkal a kabinban - írta a Straits Times.

Nem ez volt az egyedüli eset az elmúlt időszakban

Mint arról korábban beszámoltunk, hajtóműhiba miatt visszafordult, majd kényszerleszállást hajtott végre az All Nippon Airways egyik Boeing 737-es repülőgépe Japánban. A fedélzeten tartózkodó mind a 158 embert vészcsúszdákon menekítették ki, három utas könnyebben megsérült.