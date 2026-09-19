13 órán át a parlament vécéjében rekedt egy képviselő – még a mobilja sem volt nála

Egy belga képviselő 13 órán keresztül volt bezárva a flamand parlament egyik vécéjébe Brüsszelben. Frédéric Erens telefon nélkül maradt a mosdóban, miután az ajtó hibás zárja miatt nem tudott kijutni.
Egész éjszaka a parlament vécéjében maradt a képviselő
Az 58 éves politikus kedden ment be a vécébe, személyes tárgyait és mobiltelefonját azonban kint hagyta. Amikor az ajtó beragadt, így segítséget sem tudott hívni.
Közben telt az idő, a parlament pedig bezárt. Egy idő után rájött, hogy valószínűleg hosszú ideig senki sem fogja megtalálni.
A belga képviselő végül az egész éjszakát a mosdóban töltötte. Hogy levegőhöz jusson, megpróbált lyukakat készíteni a beragadt ajtón.
Csak másnap reggel találtak rá, amikor megérkezett a parlament takarítószemélyzete. Az ajtót végül egy feszítővassal nyitották ki, így 13 óra után kiszabadult. Erenset a történtek után kórházba vitték. A TF1 beszámolója szerint még ugyanazon a napon hazaengedték.
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