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brüsszel

13 órán át a parlament vécéjében rekedt egy képviselő – még a mobilja sem volt nála

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Nem így tervezte eltölteni az éjszakát egy belga politikus. A képviselő 13 órára bennragadt a parlament vécéjében, ráadásul a mobiltelefonját is kint hagyta.
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brüsszelmosdóparlamentképviselő

Egy belga képviselő 13 órán keresztül volt bezárva a flamand parlament egyik vécéjébe Brüsszelben. Frédéric Erens telefon nélkül maradt a mosdóban, miután az ajtó hibás zárja miatt nem tudott kijutni.

Egy belga képviselő 13 órán keresztül volt bezárva a flamand parlament egyik vécéjébe Brüsszelben
Egy belga képviselő 13 órán keresztül volt bezárva a flamand parlament egyik vécéjébe Brüsszelben (illusztráció) Fotó: Max Vakhtbovych [2EyesProd.]

Egész éjszaka a parlament vécéjében maradt a képviselő

Az 58 éves politikus kedden ment be a vécébe, személyes tárgyait és mobiltelefonját azonban kint hagyta. Amikor az ajtó beragadt, így segítséget sem tudott hívni.

Közben telt az idő, a parlament pedig bezárt.  Egy idő után rájött, hogy valószínűleg hosszú ideig senki sem fogja megtalálni. 

A belga képviselő végül az egész éjszakát a mosdóban töltötte. Hogy levegőhöz jusson, megpróbált lyukakat készíteni a beragadt ajtón.

Csak másnap reggel találtak rá, amikor megérkezett a parlament takarítószemélyzete. Az ajtót végül egy feszítővassal nyitották ki, így 13 óra után kiszabadult. Erenset a történtek után kórházba vitték. A TF1 beszámolója szerint még ugyanazon a napon hazaengedték.

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