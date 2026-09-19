Zokova szállt ki a teherautóból a sofőr – egy 15 éves lány feküdt a jármű alatt

Halálos kerékpáros baleset történt péntek este New York Manhattan nevű részén, ahol két tinédzser lányt ütött el egy teherautó. A 15 éves áldozatot már nem tudták megmenteni, 13 éves társát stabil állapotban vitték kórházba.

Egy 15 éves lány meghalt, 13 éves társa stabil állapotban van, miután halálos kerékpáros balesetet szenvedtek New Yorkban. A sofőr sírva szállt ki a teherautóból (illusztráció) Forrás: Pexels

A két lány ugyanazon a kerékpáron haladt nyugat felé az East 14th Streeten este 9 óra körül. A rendőrség szerint egy földmunkákhoz használt teherautó akkor ütötte el őket, amikor észak felé fordult a First Avenue-ra. Mindkét tinédzsert a Bellevue Kórházba szállították. A 15 éves lányt ott halottnak nyilvánították, fiatalabb társa stabil állapotban volt. Szemtanúk szerint egyikük sem viselt sisakot.

Halálos kerékpár baleset New Yorkban: egy tinédzser lány meghalt

Egy szemtanú arról beszélt, hogy a környéken tartózkodók kiabálva próbálták megállítani a teherautót, de a sofőr feltehetően nem hallotta őket. A baleset után két járókelő megpróbálta kihúzni az egyik lányt a jármű kereke alól. A rendőrök azonban leállították őket, mert attól tartottak, hogy ezzel további sérüléseket okozhatnak.

A tűzoltók ezután megkezdték a 15 éves lány újraélesztését. Egy közeli étterem tulajdonosa szerint körülbelül tíz percig próbálták megmenteni az életét. A férfi azt is elmondta, hogy látta, amint a sofőr kiszáll a teherautóból, és vigasztalhatatlanul sírni kezdett – írja a New York Post.