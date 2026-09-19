Zokova szállt ki a teherautóból a sofőr – egy 15 éves lány feküdt a jármű alatt

Halálos kerékpáros baleset történt péntek este New York Manhattan nevű részén, ahol két tinédzser lányt ütött el egy teherautó. A 15 éves áldozatot már nem tudták megmenteni, 13 éves társát stabil állapotban vitték kórházba.
A két lány ugyanazon a kerékpáron haladt nyugat felé az East 14th Streeten este 9 óra körül. A rendőrség szerint egy földmunkákhoz használt teherautó akkor ütötte el őket, amikor észak felé fordult a First Avenue-ra. Mindkét tinédzsert a Bellevue Kórházba szállították. A 15 éves lányt ott halottnak nyilvánították, fiatalabb társa stabil állapotban volt. Szemtanúk szerint egyikük sem viselt sisakot.
Halálos kerékpár baleset New Yorkban: egy tinédzser lány meghalt
Egy szemtanú arról beszélt, hogy a környéken tartózkodók kiabálva próbálták megállítani a teherautót, de a sofőr feltehetően nem hallotta őket. A baleset után két járókelő megpróbálta kihúzni az egyik lányt a jármű kereke alól. A rendőrök azonban leállították őket, mert attól tartottak, hogy ezzel további sérüléseket okozhatnak.
A tűzoltók ezután megkezdték a 15 éves lány újraélesztését. Egy közeli étterem tulajdonosa szerint körülbelül tíz percig próbálták megmenteni az életét. A férfi azt is elmondta, hogy látta, amint a sofőr kiszáll a teherautóból, és vigasztalhatatlanul sírni kezdett – írja a New York Post.