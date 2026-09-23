Döbbenet a reptéren, baseballütő alakú zseblámpába rejtett kést találtak

A tampai repülőtér biztonsági ellenőrzésén egy szokatlan kialakítású tárgy keltette fel a TSA egyik munkatársának figyelmét. A baseballütő alakú zseblámpa közelebbi vizsgálatakor derült ki, hogy annak nyelébe egy körülbelül 10 centiméteres, kétélű kés volt beépítve.
A kés a röntgenvizsgálaton keltett gyanút
Andrew Carter TSA-tiszt az utas kézipoggyászának röntgenvizsgálata közben figyelt fel a zseblámpa szokatlan szerkezetére. Elmondása szerint annak felépítése és anyagösszetétele eltért attól, amit az ilyen tárgyaknál megszokott, ezért további vizsgálatot rendelt el.
A poggyászt ezután Michael Slaughter, a TSA egyik felügyelője vizsgálta át. Ellenőrzés közben a bőrönd bélése alatt kitapintott egy tárgyat. Amikor felnyitotta a bélést, előkerült a baseballütő alakú zseblámpa, amelynek nyelén egy szokatlan illesztést vett észre. A zseblámpa egy része levált, ekkor vált láthatóvá a nyélbe épített, mintegy 10 centiméteres, kétélű penge.
Az utas kezdetben azt állította, nem tudta, hogy a tárgy a poggyászában van. A TSA tájékoztatása szerint azonban a repülőtéri rendőrök megérkezése után már azt mondta, hogy helytakarékossági okból tette a zseblámpát a bőrönd bélése alá.
Az utast őrizetbe vették, és nem engedték felszállni a járatára.
Keith Jeffries, a K2 Security Screening Group alelnöke, a Fox News-nak arról beszélt, hogy nem példa nélküli a különböző tárgyakba rejtett pengék megtalálása a repülőtéri ellenőrzéseken. Előfordulhat például, hogy egy utas olyan sétapálcát vásárol, amelyben úgy van penge, hogy erről maga sem tud.
A szakértő szerint a tampai eset azért más, mert az utas a hatóság beszámolója alapján elismerte, hogy szándékosan helyezte a tárgyat a poggyász bélése alá.
Komoly következménye lehet a tiltott tárgyak bevitelének
A TSA tájékoztatása szerint egy ellenőrzőponthoz késsel érkező utas bizonyos körülmények között önként lemondhat a tiltott tárgyról, és folytathatja az utazását. Az esetleges rendőrségi intézkedés ugyanakkor mindig az adott eset körülményeitől függ.
Az utasokra polgári jogi pénzbírságot is kiszabhatnak, a TSA PreCheck program résztvevői pedig elveszíthetik a gyorsított biztonsági ellenőrzés igénybevételének lehetőségét.
Keith Jeffries azt tanácsolta az utazóknak, hogy indulás előtt maguk pakolják be poggyászukat, pontosan tudják, milyen tárgyakat visznek magukkal, és ne próbálják kijátszani vagy tesztelni a repülőtéri biztonsági ellenőrzést.