Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Csökkent a Tisza támogatottsága, nőtt a Fideszé – itt vannak a számok

kés

Döbbenet a reptéren, baseballütő alakú zseblámpába rejtett kést találtak

12 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szokatlan tárgyra figyeltek fel a biztonsági ellenőrzés során a floridai Tampa Nemzetközi Repülőtéren. A kézipoggyász átvizsgálásakor egy kés került elő egy baseballütő alakú zseblámpából.
Link másolása
Vágólapra másolva!
késbaseballütőrepülőtérEgyesült Államok

A tampai repülőtér biztonsági ellenőrzésén egy szokatlan kialakítású tárgy keltette fel a TSA egyik munkatársának figyelmét. A baseballütő alakú zseblámpa közelebbi vizsgálatakor derült ki, hogy annak nyelébe egy körülbelül 10 centiméteres, kétélű kés volt beépítve.

TSA, Tampa Nemzetközi Repülőtér, repülőtéri biztonsági ellenőrzés, kézipoggyász, kétélű penge, zseblámpa, tiltott tárgy, repülőtéri ellenőrzé A kés egy baseballütő alakú zseblámpa nyeléből került elő a floridai Tampa repülőterén baseballutő alakú zseblámpába rejtett kés
A kés egy baseballütő alakú zseblámpa nyeléből került elő a floridai Tampa repülőterén
Fotó: TSA

A kés a röntgenvizsgálaton keltett gyanút

Andrew Carter TSA-tiszt az utas kézipoggyászának röntgenvizsgálata közben figyelt fel a zseblámpa szokatlan szerkezetére. Elmondása szerint annak felépítése és anyagösszetétele eltért attól, amit az ilyen tárgyaknál megszokott, ezért további vizsgálatot rendelt el.

A poggyászt ezután Michael Slaughter, a TSA egyik felügyelője vizsgálta át. Ellenőrzés közben a bőrönd bélése alatt kitapintott egy tárgyat. Amikor felnyitotta a bélést, előkerült a baseballütő alakú zseblámpa, amelynek nyelén egy szokatlan illesztést vett észre. A zseblámpa egy része levált, ekkor vált láthatóvá a nyélbe épített, mintegy 10 centiméteres, kétélű penge.

Az utas kezdetben azt állította, nem tudta, hogy a tárgy a poggyászában van. A TSA tájékoztatása szerint azonban a repülőtéri rendőrök megérkezése után már azt mondta, hogy helytakarékossági okból tette a zseblámpát a bőrönd bélése alá.

Az utast őrizetbe vették, és nem engedték felszállni a járatára.

Keith Jeffries, a K2 Security Screening Group alelnöke, a Fox News-nak arról beszélt, hogy nem példa nélküli a különböző tárgyakba rejtett pengék megtalálása a repülőtéri ellenőrzéseken. Előfordulhat például, hogy egy utas olyan sétapálcát vásárol, amelyben úgy van penge, hogy erről maga sem tud.

A szakértő szerint a tampai eset azért más, mert az utas a hatóság beszámolója alapján elismerte, hogy szándékosan helyezte a tárgyat a poggyász bélése alá.

Komoly következménye lehet a tiltott tárgyak bevitelének

A TSA tájékoztatása szerint egy ellenőrzőponthoz késsel érkező utas bizonyos körülmények között önként lemondhat a tiltott tárgyról, és folytathatja az utazását. Az esetleges rendőrségi intézkedés ugyanakkor mindig az adott eset körülményeitől függ.

Az utasokra polgári jogi pénzbírságot is kiszabhatnak, a TSA PreCheck program résztvevői pedig elveszíthetik a gyorsított biztonsági ellenőrzés igénybevételének lehetőségét.

Keith Jeffries azt tanácsolta az utazóknak, hogy indulás előtt maguk pakolják be poggyászukat, pontosan tudják, milyen tárgyakat visznek magukkal, és ne próbálják kijátszani vagy tesztelni a repülőtéri biztonsági ellenőrzést.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!