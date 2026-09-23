Döbbenet a reptéren, baseballütő alakú zseblámpába rejtett kést találtak

A tampai repülőtér biztonsági ellenőrzésén egy szokatlan kialakítású tárgy keltette fel a TSA egyik munkatársának figyelmét. A baseballütő alakú zseblámpa közelebbi vizsgálatakor derült ki, hogy annak nyelébe egy körülbelül 10 centiméteres, kétélű kés volt beépítve.

A kés egy baseballütő alakú zseblámpa nyeléből került elő a floridai Tampa repülőterén

Fotó: TSA

A kés a röntgenvizsgálaton keltett gyanút

Andrew Carter TSA-tiszt az utas kézipoggyászának röntgenvizsgálata közben figyelt fel a zseblámpa szokatlan szerkezetére. Elmondása szerint annak felépítése és anyagösszetétele eltért attól, amit az ilyen tárgyaknál megszokott, ezért további vizsgálatot rendelt el.

A poggyászt ezután Michael Slaughter, a TSA egyik felügyelője vizsgálta át. Ellenőrzés közben a bőrönd bélése alatt kitapintott egy tárgyat. Amikor felnyitotta a bélést, előkerült a baseballütő alakú zseblámpa, amelynek nyelén egy szokatlan illesztést vett észre. A zseblámpa egy része levált, ekkor vált láthatóvá a nyélbe épített, mintegy 10 centiméteres, kétélű penge.

Az utas kezdetben azt állította, nem tudta, hogy a tárgy a poggyászában van. A TSA tájékoztatása szerint azonban a repülőtéri rendőrök megérkezése után már azt mondta, hogy helytakarékossági okból tette a zseblámpát a bőrönd bélése alá.

Az utast őrizetbe vették, és nem engedték felszállni a járatára.

Keith Jeffries, a K2 Security Screening Group alelnöke, a Fox News-nak arról beszélt, hogy nem példa nélküli a különböző tárgyakba rejtett pengék megtalálása a repülőtéri ellenőrzéseken. Előfordulhat például, hogy egy utas olyan sétapálcát vásárol, amelyben úgy van penge, hogy erről maga sem tud.

A szakértő szerint a tampai eset azért más, mert az utas a hatóság beszámolója alapján elismerte, hogy szándékosan helyezte a tárgyat a poggyász bélése alá.