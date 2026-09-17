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Rémálom a vonaton: gyerekek tartották az ajtót, hogy ne jusson be hozzájuk a késsel fenyegetőző férfi

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Rémisztő jelenetek játszódtak le a Pozsega és Pleternica között közlekedő vonaton, ahol egy férfi a beszámolók szerint gyerekeket félemlített meg. A késsel fenyegetőző utas elől a gyerekek egy ajtó mögé húzódtak, amelyet belülről tartottak, hogy a férfi ne tudjon bejutni hozzájuk.
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Őrizetbe vett a horvát rendőrség egy férfit, aki a gyanú szerint késsel fenyegetett gyerekeket a Pozsega és Pleternica között közlekedő vonaton. Az eset az első információk szerint szeptember 16-án, 19.40 körül történt.

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A rendőrség vizsgálja a vonaton történt késes fenyegetés körülményeit
Fotó: Pexels / Illusztráció

A Pozsega-Szlavónia megyei rendőrkapitányság szeptember 17-én reggel kapott egy felvételt a történtekről. A rendőrök a videó megtekintése után keresni kezdték a férfit, akit még aznap, 11.20 körül megtaláltak és őrizetbe vettek.

Az Index.hr beszámolója szerint a férfi a vonaton zaklatta az utasokat, kést mutogatott, majd megpróbált bejutni a vasúti kocsi azon részébe, ahol gyerekek tartózkodtak.

A gyerekek elhúzódtak előle, majd belülről tartották az ajtót, hogy a férfi ne tudja kinyitni. Eközben a férfi az ajtót ütötte.

Amikor a kalauz észlelte, mi történik, közbelépett, és eltávolította a férfit a vonatról.

Vizsgálják, valóban volt-e kés a férfinál

A rendőrség egyelőre nem közölte, hogy az elfogásakor találtak-e kést a férfinál. Arról sem adtak tájékoztatást, hogy pontosan milyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják.

Az ügyben jelenleg is folyik a nyomozás, a hatóságok annak lezárása után közölhetnek további részleteket.

 

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