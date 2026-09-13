Négy halott és egy súlyosan sebesült gyermek: sokkoló támadás történt

A rendőröket szombaton riasztották a Louisiana állambeli Houma Ashland Drive nevű környékére. A helyszínen először egy késsel megsebesített gyermeket találtak, akit mentőhelikopterrel szállítottak egy távolabbi kórházba. A nyomozás során a környező házakban több holttestre bukkantak. Tim Soignet seriff közölte, hogy legalább négy áldozat halálát állapították meg.

Késes támadás miatt indult hajtóvadászat egy 47 éves férfi után.

Fotó: SEIYA TANASE / AFP

Halálos késes vérengzés rázta meg az amerikai kisvárost

A hatóságok Kaegan Jude Solet 47 éves houmai lakost keresik az eset kapcsán. A seriff hangsúlyozta, hogy a férfit nem tartóztatták le, és vádat sem emeltek ellene. A nyomozók úgy vélik, továbbra is a környéken tartózkodhat, de más lehetőségeket sem zártak ki.

Az áldozatok személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, és azt sem közölték, hogy ismerték-e Solet-t.

A férfit 2019-ben már megvádolták másodfokú gyilkossági kísérlettel, miután egy motelszobában több késszúrással megsebesített nőt találtak. Abban az ügyben azonban később felmentették.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki tud valamit Solet tartózkodási helyéről, értesítse a hatóságokat. A nyomozás folytatódik.