Konyhakéssel támadt saját édesanyjára egy férfi, a vérző nő a kukoricásba menekült

Saját édesanyjára támadt késsel egy 39 éves férfi szombaton a romániai Suceava megyében, a Bunești községhez tartozó Petia faluban. A késelés során a nő a nyakán sérült meg, de el tudott menekülni a helyszínről, és értesítette a hatóságokat számolt be róla a Maszol.ro.

A késelés ügyében emberölési kísérlet miatt indult eljárás a 39 éves férfi ellen

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A Suceava megyei rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozás első adatai alapján a férfi alkoholt fogyasztott, mielőtt konfliktusba került édesanyjával. A vita során egy kést vett magához, majd megsebesítette a nőt.

A sérült nőnek sikerült elmenekülnie, majd egy közeli kukoricásban húzódott meg. Mobiltelefonját magával vitte, így értesíteni tudta a hatóságokat a történtekről.

A helyszínre érkező rendőrök a kukoricásban találtak rá az erősen vérző nőre. Elsősegélyben részesítették, majd a mentők stabilizálták és kórházba szállították.

A hatóságok közlése szerint a 39 éves férfi a rendőrök intézkedése közben is agresszívan viselkedett. A rendőrök végül ártalmatlanították és megbilincselték.