Négy embert megkéseltek egy KFC-ben, mindent beborított a vér – fotók

A késelés csütörtökön, nagyjából 14 óra 15 perckor történt a londoni Bromley High Street egyik KFC éttermében.
A beszámolók szerint egy verekedés tört ki, amelynek során egy nagy késsel vagy machetével támadtak az áldozatokra. Négy férfit kórházba szállítottak, egyikük kritikus állapotban van.
A helyszínen dolgozó szemtanúk nagy mennyiségű vérről számoltak be.
Egy biztonsági őr szerint egy machetével felfegyverzett fiatalokból álló csoportot látott, míg egy buszsofőr azt mondta, hogy úgynevezett „zombikést” használtak a támadás során.
A környéket a rendőrök lezárták, a kordont a Ringers Road és az Ethelbert Road között állították fel. Egy közeli játékterem vezetője azt mondta, látta, ahogy a verekedést az utcán folytatták, ezért bezárkózott az üzletbe három vásárlóval együtt, amíg a helyzet le nem csillapodott.
Rendőrök, mentők és helikopterek érkeztek a késelés helyszínére
A környéken élő Vinnie Guadagnino azt mondta, hogy egymás után érkeztek a rendőrautók, majd fél órán belül több tűzoltóautó is megjelent. Ezt követően drónt, helikoptereket és légi mentőt is látott.
A helyszínre a londoni mentőszolgálat, a londoni tűzoltóság és a Metropolitan Police egységei is kivonultak – írja a Daily Mail.
A mentők négy sérültet láttak el a helyszínen, majd valamennyiüket kórházba vitték.
A rendőrség közlése szerint három sérült nem életveszélyes sérüléseket szenvedett, egyikük állapota azonban kritikus.
Hét embert letartóztattak
A Metropolitan Police közlése szerint hét férfit vettek őrizetbe, és valamennyien rendőrségi fogdában maradtak. A hatóságok hangsúlyozták, hogy jelenleg nem feltételezik, hogy a történtek miatt szélesebb körű veszély fenyegetné a lakosságot.
Halálos késelés a Lidlben, ketten teperték le a támadót
Halálra késeltek egy nőt egy németországi Lidlben, ahol egy férfi állítólag a pénztáraknál támadt rá egy nőre. Két építőmunkás megpróbálta megfékezni a támadót.