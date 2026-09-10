Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
késelés

Négy embert megkéseltek egy KFC-ben, mindent beborított a vér – fotók

8 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Döbbenetes jelenetek játszódtak le csütörtök délután London déli részén, amikor egy KFC-ben kitört verekedés után fegyveres támadók lepték el az utcát. A késelés során négy férfi sérült meg, egyikük életveszélyes állapotban került kórházba, miközben a rendőrök hét embert őrizetbe vettek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
késeléskfcLondon

A késelés csütörtökön, nagyjából 14 óra 15 perckor történt a londoni Bromley High Street egyik KFC éttermében.

KFC, London, késelés
Késeléssel végződött a verekedés
Fotó: Twitter/X

A beszámolók szerint egy verekedés tört ki, amelynek során egy nagy késsel vagy machetével támadtak az áldozatokra. Négy férfit kórházba szállítottak, egyikük kritikus állapotban van.

A helyszínen dolgozó szemtanúk nagy mennyiségű vérről számoltak be.

Egy biztonsági őr szerint egy machetével felfegyverzett fiatalokból álló csoportot látott, míg egy buszsofőr azt mondta, hogy úgynevezett „zombikést” használtak a támadás során.

A környéket a rendőrök lezárták, a kordont a Ringers Road és az Ethelbert Road között állították fel. Egy közeli játékterem vezetője azt mondta, látta, ahogy a verekedést az utcán folytatták, ezért bezárkózott az üzletbe három vásárlóval együtt, amíg a helyzet le nem csillapodott.

Rendőrök, mentők és helikopterek érkeztek a késelés helyszínére

A környéken élő Vinnie Guadagnino azt mondta, hogy egymás után érkeztek a rendőrautók, majd fél órán belül több tűzoltóautó is megjelent. Ezt követően drónt, helikoptereket és légi mentőt is látott.

A helyszínre a londoni mentőszolgálat, a londoni tűzoltóság és a Metropolitan Police egységei is kivonultak – írja a Daily Mail.

A mentők négy sérültet láttak el a helyszínen, majd valamennyiüket kórházba vitték.

A rendőrség közlése szerint három sérült nem életveszélyes sérüléseket szenvedett, egyikük állapota azonban kritikus.

Hét embert letartóztattak

A Metropolitan Police közlése szerint hét férfit vettek őrizetbe, és valamennyien rendőrségi fogdában maradtak. A hatóságok hangsúlyozták, hogy jelenleg nem feltételezik, hogy a történtek miatt szélesebb körű veszély fenyegetné a lakosságot.

Halálos késelés a Lidlben, ketten teperték le a támadót

Halálra késeltek egy nőt egy németországi Lidlben, ahol egy férfi állítólag a pénztáraknál támadt rá egy nőre. Két építőmunkás megpróbálta megfékezni a támadót.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!