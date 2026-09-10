Négy embert megkéseltek egy KFC-ben, mindent beborított a vér – fotók

A késelés csütörtökön, nagyjából 14 óra 15 perckor történt a londoni Bromley High Street egyik KFC éttermében.

Késeléssel végződött a verekedés

Fotó: Twitter/X

A beszámolók szerint egy verekedés tört ki, amelynek során egy nagy késsel vagy machetével támadtak az áldozatokra. Négy férfit kórházba szállítottak, egyikük kritikus állapotban van.

A helyszínen dolgozó szemtanúk nagy mennyiségű vérről számoltak be.

Egy biztonsági őr szerint egy machetével felfegyverzett fiatalokból álló csoportot látott, míg egy buszsofőr azt mondta, hogy úgynevezett „zombikést” használtak a támadás során.

A környéket a rendőrök lezárták, a kordont a Ringers Road és az Ethelbert Road között állították fel. Egy közeli játékterem vezetője azt mondta, látta, ahogy a verekedést az utcán folytatták, ezért bezárkózott az üzletbe három vásárlóval együtt, amíg a helyzet le nem csillapodott.

Seven arrested after knife fight at Bromley KFC leaves man critically injured https://t.co/Ii9oSqatiP pic.twitter.com/rq3mlUYUjo — UK News in Pictures(@UKNIP247) (@uknip247) September 10, 2026

Rendőrök, mentők és helikopterek érkeztek a késelés helyszínére

A környéken élő Vinnie Guadagnino azt mondta, hogy egymás után érkeztek a rendőrautók, majd fél órán belül több tűzoltóautó is megjelent. Ezt követően drónt, helikoptereket és légi mentőt is látott.

A helyszínre a londoni mentőszolgálat, a londoni tűzoltóság és a Metropolitan Police egységei is kivonultak – írja a Daily Mail.

A mentők négy sérültet láttak el a helyszínen, majd valamennyiüket kórházba vitték.

A rendőrség közlése szerint három sérült nem életveszélyes sérüléseket szenvedett, egyikük állapota azonban kritikus.

SEVEN ARRESTED, THREE INJURED IN BROMLEY HIGH STREET KNIFE ATTACK



Police detained seven suspects after a knife fight broke out near KFC on Bromley High Street at around 2:10 PM on Thursday, September 10. Officers responded within ten minutes to secure the scene.



Three… https://t.co/KlSkYsDeVC pic.twitter.com/tWYNNBVIM8 — Inside the conflict (@InsidConflict) September 10, 2026

Hét embert letartóztattak

A Metropolitan Police közlése szerint hét férfit vettek őrizetbe, és valamennyien rendőrségi fogdában maradtak. A hatóságok hangsúlyozták, hogy jelenleg nem feltételezik, hogy a történtek miatt szélesebb körű veszély fenyegetné a lakosságot.

WATCH : An air ambulance helicopter is transporting one of three people injured in a knife fight near KFC on #Bromley High Street London.



One victim is in critical condition. Seven people have been arrested. https://t.co/IN5i2i5qki pic.twitter.com/MAwHVxF8ux — Inside the conflict (@InsidConflict) September 10, 2026

Halálos késelés a Lidlben, ketten teperték le a támadót

Halálra késeltek egy nőt egy németországi Lidlben, ahol egy férfi állítólag a pénztáraknál támadt rá egy nőre. Két építőmunkás megpróbálta megfékezni a támadót.