Utcán találtak rá a vérző nőre, akit saját anyja késelt meg

Két súlyosan sérült embert találtak hétfő este Kolozsvár Donátnegyedében. A késelés egy családi konfliktus során történhetett, a rendőrség közlése szerint egy nő késsel támadt rá édesapjára és saját lányára.

Késelésbe torkollott a családi vita

Fotó: Facebook/Maszol.ro

A hatóságokat este fél kilenc körül értesítették arról, hogy egy sérült nő fekszik az úttesten a Szinyei Merse Pál (Ștefan Mora) utca környékén.

A vérnyomok az úttestől egy tömbházig vezettek, a helyszínre érkező rendőrök egy lakásában egy szintén sérült férfit is találtak.

Súlyos sérülésekkel kerültek kórházba

A Kolozs megyei rendőrség keddi tájékoztatása szerint egy idős férfi és 23 éves unokája súlyos állapotban került kórházba.

A gyanú szerint a férfi lánya, vagyis a fiatal nő édesanyja támadt rájuk késsel.

A kórházi források szerint mindkét sérült testén vágott sebeket találtak, emellett csonttörést, valamint nyak- és fejsérülést is szenvedtek – írja a Maszol.

Mindkettőjüket megműtötték, állapotukat válságosnak írták le.

A rendőrség szerint családi viszály állhat a történtek hátterében.

Az idős férfit lánya és unokája kereste fel, a beszélgetés azonban a gyanú szerint elmérgesedett, majd erőszakba torkollott.

A történtek miatt a rendőrség több egységgel vonult ki Donátnegyedbe, és több utcában is ellenőrzéseket tartottak. A helyszínt a nyomozók lezárták, miközben megkezdték a bizonyítékok rögzítését.

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