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kézigránát

Kézigránátokat ragasztott az autója alá egy magyar állampolgár – a határon kapták el

10 perce
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Egy 25 éves magyar állampolgár autóját vizsgálták át a horvát hatóságok, miután gyanús csomagot vettek észre a jármű alján. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a csomagban kézigránátok voltak, a férfit pedig őrizetbe vették, és büntetőeljárás indult ellene.
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kézigránátmagyar-horváthatár

Két kézigránátot találtak egy 25 éves magyar állampolgár autójának alvázára rögzítve a horvát hatóságok a Slavonski Šamac-i határátkelőnél. A férfi Bosznia-Hercegovinából érkezett Horvátországba, amikor a rendőrök és a vámosok az ellenőrzés során felfigyeltek egy becsomagolt tárgyra a jármű alján.

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A kézigránátok miatt őrizetbe vették a 25 éves magyar állampolgárt
Fotó: Policijska uprava brodsko-posavska / Illusztráció

A gyanús csomag miatt az autót bírósági engedéllyel részletesen átkutatták. Az ellenőrzés során két M75 típusú kézigránátot találtak.

Ragasztószalaggal rögzíthette a kézigránátokat

A horvát rendőrség közlése szerint a 25 éves férfi maga erősítette ragasztószalaggal a két gránátot az autó alvázára.

A hatóságok szerint a robbanóeszközöket Bosznia-Hercegovinából Horvátországba, vagyis az Európai Unió területére akarta bevinni.

A férfi ellen fegyverek és robbanóanyagok tiltott birtoklásának, előállításának és beszerzésének gyanúja miatt tettek büntetőfeljelentést a szlavónbródi ügyészségen. A magyar állampolgárt ezt követően őrizetbe vették.

 

 

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