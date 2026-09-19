Kézigránátokat ragasztott az autója alá egy magyar állampolgár – a határon kapták el

Két kézigránátot találtak egy 25 éves magyar állampolgár autójának alvázára rögzítve a horvát hatóságok a Slavonski Šamac-i határátkelőnél. A férfi Bosznia-Hercegovinából érkezett Horvátországba, amikor a rendőrök és a vámosok az ellenőrzés során felfigyeltek egy becsomagolt tárgyra a jármű alján.

A kézigránátok miatt őrizetbe vették a 25 éves magyar állampolgárt

Fotó: Policijska uprava brodsko-posavska / Illusztráció

A gyanús csomag miatt az autót bírósági engedéllyel részletesen átkutatták. Az ellenőrzés során két M75 típusú kézigránátot találtak.

Ragasztószalaggal rögzíthette a kézigránátokat

A horvát rendőrség közlése szerint a 25 éves férfi maga erősítette ragasztószalaggal a két gránátot az autó alvázára.

A hatóságok szerint a robbanóeszközöket Bosznia-Hercegovinából Horvátországba, vagyis az Európai Unió területére akarta bevinni.