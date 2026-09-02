Kézigránát robbant Németországban, újabb gyanús tárgyat találtak a pályaudvaron

A rendőrséghez hajnali 3 óra 15 perckor érkezett a bejelentés. A BILD információi szerint egy kézigránát robbant az ékszerüzlet előtt, amely egy, az Augsburgi főpályaudvarhoz vezető átjárónál található.

Felrobbant a kézigránát az ékszerüzlet előt.

Fotó: Unsplash

Kézigránát robbant egy ékszerüzlet előtt, lezárták a német pályaudvart

A detonáció két járókelőt is érintett. A 17 éves lány és a 18 éves fiatal halláskárosodást, úgynevezett robbanási traumát szenvedett, emellett az üzlet környékén több ablak is betört.

A helyszínt a rendőrség lezárta, majd egy újabb gyanús tárgyat is találtak magában a pályaudvaron. A hatóságok emiatt teljesen leállították a vonatközlekedést. A BILD szerint egy robbanóanyag-kereső kutya egy szemetesnél is jelzett, ezért a Bajor Tartományi Bűnügyi Hivatal tűzszerészei is a helyszínre érkeztek.

Az állomás épületét kiürítették és lezárták, miközben a rendőrök az érintett utcákat is elzárták a forgalom elől. A robbanás a helyi tömegközlekedést is megzavarta.

A BILD szerint a nyomozók azt is vizsgálják, hogy a támadás kapcsolatban állhat-e a szervezett bűnözéssel. A lap úgy tudja, a főpályaudvar valószínűleg nem a támadás célpontja volt, hanem az ékszerüzlet állhatott a támadás középpontjában.

A rendőrség egyelőre vizsgálja, ki állhat a robbantás mögött, és pontosan miért került sor a támadásra.