Újítás: különös ételújdonsággal sokkolta a vásárlókat a KFC

A KFC a brit SURREAL márkával közösen készítette el a KFCereal nevű sós gabonapelyhet. Az ízesítést a gyorsétteremlánc eredeti receptjében szereplő 11 fűszer ihlette.
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A készítők azt javasolják, hogy a ropogós pelyhet tej helyett meleg KFC-mártással öntsék le. A vállalat szerint ezzel a megszokott gabonapelyhet akarták sajátos KFC-reggelivé alakítani.
A limitált kiadás szeptember 22-én került forgalomba, és kizárólag a SURREAL brit webáruházában vásárolható meg a készlet erejéig.
Egy doboz szállítással együtt 6 fontba, vagyis körülbelül 2550 forintba kerül.
A különös reggeli erősen megosztotta a vásárlókat. Egyesek szerint már a gondolata is émelyítő, mások azt hitték, áprilisi tréfáról van szó. Akadtak azonban olyan érdeklődők is, akik azonnal megrendelték, vagy jelezték, hogy szívesen megkóstolnák.
A KFC egyelőre csak az Egyesült Királyságban dobta piacra a terméket, szélesebb körű bevezetéséről nem érkezett bejelentés.