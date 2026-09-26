Újítás: különös ételújdonsággal sokkolta a vásárlókat a KFC

A KFC a brit SURREAL márkával közösen készítette el a KFCereal nevű sós gabonapelyhet. Az ízesítést a gyorsétteremlánc eredeti receptjében szereplő 11 fűszer ihlette.

Tej helyett húslevest öntenek rá, megosztó reggelivel állt elő a KFC. Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK / NurPhoto

Új szintre emelte a reggelit a KFC, sokan már a látványától rosszul vannak

A készítők azt javasolják, hogy a ropogós pelyhet tej helyett meleg KFC-mártással öntsék le. A vállalat szerint ezzel a megszokott gabonapelyhet akarták sajátos KFC-reggelivé alakítani.

A limitált kiadás szeptember 22-én került forgalomba, és kizárólag a SURREAL brit webáruházában vásárolható meg a készlet erejéig.

Egy doboz szállítással együtt 6 fontba, vagyis körülbelül 2550 forintba kerül.

A különös reggeli erősen megosztotta a vásárlókat. Egyesek szerint már a gondolata is émelyítő, mások azt hitték, áprilisi tréfáról van szó. Akadtak azonban olyan érdeklődők is, akik azonnal megrendelték, vagy jelezték, hogy szívesen megkóstolnák.

A KFC egyelőre csak az Egyesült Királyságban dobta piacra a terméket, szélesebb körű bevezetéséről nem érkezett bejelentés.