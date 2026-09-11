Machetékkel estek egymásnak a KFC-ben, négyen megsérültek

A The Sun beszámolója szerint a verekedés csütörtökön délután két óra után tört ki a délkelet-londoni Bromley High Streeten. A beszámolók alapján a konfliktus egy KFC-ben kezdődhetett, majd a közeli bevásárlóközpont egyik sikátorában folytatódott.

Késes támadás egy KFC-ben. Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK / NurPhoto

Vérengzés tört ki egy KFC-ben, négy férfit kórházba vittek

A helyszínen tartózkodók sikolyokról és hangos zajokról számoltak be. Egy közeli borbélyüzlet vezetője elmondta, hogy egy rémült nő rohant be hozzájuk, és arra kérte őket, hogy zárják be az ajtót. A nő azt állította, hogy bozótvágó késekkel felfegyverzett embereket látott.

A londoni mentőszolgálat négy sérültet látott el a helyszínen, majd mindannyiukat kórházba szállították. A rendőrség szerint négy férfin voltak késszúrás okozta sérülések. Három sérült állapota nem életveszélyes, egyikük azonban kritikus állapotban van.

A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, miközben a rendőrök lezárták az érintett útszakaszt, és igazságügyi szakértők kezdték vizsgálni a területet.

A hatóságok hét férfit tartóztattak le, valamennyien őrizetben maradtak. A rendőrség közlése szerint jelenleg nincs jele annak, hogy a történtek szélesebb körű veszélyt jelentenének a lakosságra.

A nyomozás folytatódik, a rendőrök egyebek mellett egy hátizsákot is lefoglaltak és vizsgálnak a helyszínen.