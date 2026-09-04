Kína újabb őrült tervvel sokkolja a világot - ez minden képzeletet felülmúl

A tervek szerint 2030-ra csaknem bezárulhat az útgyűrű, amely három meglévő országos főútvonalat kapcsolna össze. A G331-es északi határút, a G219-es nyugati útvonal, valamint a tengerpart mentén haladó G228-as út összekötésével egy gigantikus közlekedési rendszer jönne létre.
Sivatagon, fennsíkon és a Himaláján át
A G331-es út az északkelet-kínai Tantungból indul, Észak-Korea határának közeléből, majd mintegy 9200 kilométeren keresztül vezet egészen a Hszincsiangban található Altaj-hegységig.
Az útvonal Kína egyik legismertebb határ menti útja, amely változatos tájakon halad keresztül: síkságokon, erdőkön, sztyeppéken és hegyvidékeken.
Innen a rendszer a G219-es úttal folytatódna. Ez Kína legnagyobb sivatagán, a Takla-Makánon keresztül vezet, majd felkapaszkodik a Csinghaj–Tibeti-fennsíkra, érinti a Himaláját és áthalad a Hengduan-hegység térségén is.
A 27 ezer kilométeres út egyik különlegessége éppen a rendkívüli földrajzi változatosság lehet. Az útvonal a sivatagoktól a magashegyi területeken át egészen a trópusi vidékekig húzódhat.
A harmadik elem a G228-as út, amely Kína tengerpartja mentén halad, és az ország legfontosabb tengeri kikötőit kapcsolja össze. Ha a három fő útvonal közötti hiányzó szakaszokat sikerül kiépíteni, az útgyűrű az ország szinte teljes külső peremét lefedheti.
Nem csak a turisták miatt épül
A gigantikus útvonal már most felkeltette a kínai autósok és kerékpárosok érdeklődését. A közösségi médiában egyre többen beszélnek arról, milyen lehet majd végigutazni az országot egy csaknem összefüggő körút mentén.
Az útvonalon havas hegycsúcsok, fennsíkok, sztyeppék, sivatagok, trópusi erdők és tengerpartok is megtalálhatók lesznek, miközben történelmi városokat is érinthet.
A projekt célja azonban ennél jóval több. A Kína által tervezett közlekedési rendszerrel elsősorban az ország távoli régióinak közlekedési elérhetőségét akarják javítani, valamint ellenállóbbá kívánják tenni a teljes úthálózatot.
A fejlesztés egyúttal a kínai belső kereskedelmi útvonalakat is szorosabban kapcsolhatja össze a nemzetközi piacokkal. Nyugaton az új rendszer csatlakozhat az Új Nemzetközi Szárazföldi-tengeri Kereskedelmi Folyosóhoz és a Kína–Európa közötti vasúti árufuvarozási útvonalakhoz, keleten pedig a nemzetközi tengeri útvonalakhoz.
A tervek szerint a kikötőket, a szárazföldi határátkelőket és a belső logisztikai központokat is egy egységesebb hálózatba kapcsolnák. Ennek részeként a közép- és délkelet-ázsiai országok határán található kínai kikötők és kereskedelmi csomópontok is fontosabb szerepet kaphatnak.
A kínai közúti közlekedési szervezet szerint az új rendszernek biztonsági szempontból is lehet jelentősége. Ha egy útvonalat természeti katasztrófa vagy más váratlan esemény miatt le kell zárni, a szállítmányokat más útvonalra lehet terelni.
Wang Limai, a Kínai Közúti Szállítási Szövetség vezetője szerint Kína eurázsiai földrajzi helyzete miatt különösen fontosak a szárazföldi közlekedési útvonalak, valamint az, hogy az országnak több irányba is legyenek megbízható kijáratai.
A „Arany Külső Gyűrű” így egyszerre lehet turisztikai látványosság, a távoli kínai térségek fejlesztésének eszköze és a világkereskedelemhez kapcsolódó stratégiai közlekedési hálózat.