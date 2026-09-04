Kína újabb őrült tervvel sokkolja a világot - ez minden képzeletet felülmúl

A tervek szerint 2030-ra csaknem bezárulhat az útgyűrű, amely három meglévő országos főútvonalat kapcsolna össze. A G331-es északi határút, a G219-es nyugati útvonal, valamint a tengerpart mentén haladó G228-as út összekötésével egy gigantikus közlekedési rendszer jönne létre.

Kína: 27 ezer kilométeres gigantikus úthálózat épül az ország körül Fotó: chosun.com

Sivatagon, fennsíkon és a Himaláján át

A G331-es út az északkelet-kínai Tantungból indul, Észak-Korea határának közeléből, majd mintegy 9200 kilométeren keresztül vezet egészen a Hszincsiangban található Altaj-hegységig.

Az útvonal Kína egyik legismertebb határ menti útja, amely változatos tájakon halad keresztül: síkságokon, erdőkön, sztyeppéken és hegyvidékeken.

Innen a rendszer a G219-es úttal folytatódna. Ez Kína legnagyobb sivatagán, a Takla-Makánon keresztül vezet, majd felkapaszkodik a Csinghaj–Tibeti-fennsíkra, érinti a Himaláját és áthalad a Hengduan-hegység térségén is.

A 27 ezer kilométeres út egyik különlegessége éppen a rendkívüli földrajzi változatosság lehet. Az útvonal a sivatagoktól a magashegyi területeken át egészen a trópusi vidékekig húzódhat.

A harmadik elem a G228-as út, amely Kína tengerpartja mentén halad, és az ország legfontosabb tengeri kikötőit kapcsolja össze. Ha a három fő útvonal közötti hiányzó szakaszokat sikerül kiépíteni, az útgyűrű az ország szinte teljes külső peremét lefedheti.

Nem csak a turisták miatt épül

A gigantikus útvonal már most felkeltette a kínai autósok és kerékpárosok érdeklődését. A közösségi médiában egyre többen beszélnek arról, milyen lehet majd végigutazni az országot egy csaknem összefüggő körút mentén.

Az útvonalon havas hegycsúcsok, fennsíkok, sztyeppék, sivatagok, trópusi erdők és tengerpartok is megtalálhatók lesznek, miközben történelmi városokat is érinthet.

A projekt célja azonban ennél jóval több. A Kína által tervezett közlekedési rendszerrel elsősorban az ország távoli régióinak közlekedési elérhetőségét akarják javítani, valamint ellenállóbbá kívánják tenni a teljes úthálózatot.

A fejlesztés egyúttal a kínai belső kereskedelmi útvonalakat is szorosabban kapcsolhatja össze a nemzetközi piacokkal. Nyugaton az új rendszer csatlakozhat az Új Nemzetközi Szárazföldi-tengeri Kereskedelmi Folyosóhoz és a Kína–Európa közötti vasúti árufuvarozási útvonalakhoz, keleten pedig a nemzetközi tengeri útvonalakhoz.