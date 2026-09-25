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lelet

Jelzett a családapa fémdetektora: maga sem hitte el, mire bukkant a szántóföldön

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Egyetlen lelőhelyről 934 ezüstdénár került elő, amelyek együtt több mint három kilogrammot nyomnak. A lelet Hadrianus császár korának legnagyobb németországi éremkincse.
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leletNémetországkincs

Egyetlen jelzéssel kezdődött a szenzációs felfedezés: egy német hobbikincskereső fémdetektora 934 ókori ezüstérmét rejtő lelőhelyre vezetett egy Köln melletti szántóföldön.

kincs
Csak keresgélt a fémdetektorral, aztán 934 római ezüstérme került elő a földből.
Fotó: Shutterstock

Több mint 900 római ezüstérme került elő

Wesseling közelében kutatott Oliver Riedl, amikor fémdetektora jelezni kezdett. A családapa tizenöt érmét már kiásott, amikor egyértelművé vált számára, hogy jóval nagyobb kincs rejtőzhet a föld alatt. Nem folytatta egyedül a feltárást, hanem értesítette a hatóságokat – olvasható a Heute oldalán.

A régészek végül 934 római ezüstdénárt találtak, amelyek együttesen több mint három kilogrammot nyomnak. 

A lelet a Hadrianus császár korából származó legnagyobb éremkincs, amelyet Németországban valaha feltártak, és világszerte is az ötödik legnagyobb ilyen felfedezés.

Hadrianus császár Kr. u. 76–138 között élt, és 117-től 138-ig uralkodott.

Mesés kincs: hatévnyi fizetését rejthette el

A szakértők szerint a pénzt a Kr. u. 2. században ásták el. Egy római legionárius évente 300 dénárt keresett, ám ennek felét élelemre és felszerelésre kellett költenie. A teljes kincs összegyűjtéséhez így nagyjából hatévnyi félretett keresetre lett volna szükség.

Az érmék anyagértéke valamivel több mint 6000 euró, történelmi jelentőségük azonban jóval nagyobb. A legrégebbi darab Kr. e. 148-ból származik, így több mint 270 éves volt, amikor elrejtették.

A kincset egy szalmával kibélelt kerámiakorsóban ásták el. A régészek szerint valószínűleg biztonságba akarták helyezni a vagyont. A római korban már működtek pénzügyi szolgáltatók, az argentarii, akik többek között betétekkel, pénzváltással és hitelezéssel foglalkoztak, de a mai értelemben vett bankrendszer még nem létezett.

A leletet most először állítják ki a bonni LVR Tartományi Múzeumban. A megtaláló a hatóságok értesítéséért és együttműködéséért jutalmat kap Észak-Rajna-Vesztfália tartománytól.

 

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