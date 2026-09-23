Felborult egy nyolc embert szállító kisbusz – többen kórházba kerültek

Felborult egy nyolc embert szállító kisbusz kedden este a romániai Konstanca megyében, Săcele közelében. A baleset után hat utast kórházba szállítottak további orvosi vizsgálatokra – számolt be róla a Mediatica.

A felborult kisbusz miatt több mentőegységet is a helyszínre riasztottak

Fotó: ISU Konstanca megye

A Konstanca megyei rendőrség tájékoztatása szerint a járművet egy 61 éves férfi vezette a DC82 jelzésű úton. A sofőr eddig tisztázatlan okból elvesztette uralmát a kisbusz felett, amely letért az úttestről, majd felborult.

A kisbusz utasai saját erejükből hagyták el a járművet

A járműben nyolcan tartózkodtak, és valamennyien még a mentőegységek kiérkezése előtt, saját erejükből hagyták el a kisbuszt.

A helyszínre több tűzoltó- és mentőegységet riasztottak. A beavatkozásban SMURD-egység, valamint tömeges sérültek szállítására alkalmas jármű is részt vett.

A mentők végül hat embert szállítottak kórházba, ahol további orvosi vizsgálatoknak vetették alá őket. A balesetben más nem sérült meg.

A rendőrök alkoholszondával ellenőrizték a 61 éves sofőrt, a vizsgálat eredménye negatív lett.

A hatóságok gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.