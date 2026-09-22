Közel 1300 kilométert utazott egy kiscica az autó lökhárítójában

Csaknem 1300 kilométert tett meg egy tízhetes kiscica egy autó lökhárítójába szorulva New Jersey és Georgia között. A sofőr csak az út végén vette észre az állat kilógó mancsát.
Jadyn Sawyer augusztus 10-én indult el a New Jersey-i Mount Laurelből az athensi Georgiai Egyetemre. Nem tudta, hogy autójának lökhárítójában egy kiscica rejtőzik.
New Jerseyből Georgiáig utazott a lökhárítóba szorult kiscica
A fiatal nő csak megérkezése után vette észre az állat egyik kilógó mancsát. Az egyetemi rendőrség értesített egy helyi állatmentő szervezetet, a kiscica kiszabadításához pedig szerelőknek kellett megbontaniuk a járművet.
Az állatorvosi vizsgálat szerint a Jersey névre keresztelt kandúr
meglepően jó állapotban volt, mindössze megfázott.
A kiscica később új otthonra talált Athensben. Új gazdái Jackre nevezték át, és egy Maggie nevű, szintén mentett macska társa lett.
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