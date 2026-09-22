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new jersey

Közel 1300 kilométert utazott egy kiscica az autó lökhárítójában

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Csaknem 1300 kilométert tett meg egy tízhetes kiscica egy autó lökhárítójába szorulva New Jersey és Georgia között. A sofőr csak az út végén vette észre az állat kilógó mancsát.
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new jerseykiscicaotthon

Jadyn Sawyer augusztus 10-én indult el a New Jersey-i Mount Laurelből az athensi Georgiai Egyetemre. Nem tudta, hogy autójának lökhárítójában egy kiscica rejtőzik.

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A lökhárítóban utazott, végül új otthonra talált a kiscica. Fotó: Pixabay (Illusztráció)

New Jerseyből Georgiáig utazott a lökhárítóba szorult kiscica

A fiatal nő csak megérkezése után vette észre az állat egyik kilógó mancsát. Az egyetemi rendőrség értesített egy helyi állatmentő szervezetet, a kiscica kiszabadításához pedig szerelőknek kellett megbontaniuk a járművet.

Az állatorvosi vizsgálat szerint a Jersey névre keresztelt kandúr 

meglepően jó állapotban volt, mindössze megfázott.

A kiscica később új otthonra talált Athensben. Új gazdái Jackre nevezték át, és egy Maggie nevű, szintén mentett macska társa lett.

 

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