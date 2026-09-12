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kisfiú

Csak hatéves volt, a játszóházban halt meg a születésnapos kisfiú

23 perce
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Egy csúszda tetején történt a tragédia. Az orvosok próbáltak segíteni, de a kisfiú életét nem lehetett megmenteni.
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kisfiúhalálesetcsúszda

Egy hatéves orosz kisfiú születésnapi ünnepségét egy Ivanovóban található játszóházban tartották, amikor megtörtént a legrosszabb.

A kisfiú életét nem tudták megmenteni
A kisfiú életét nem tudták megmenteni
Fotó: Pexels

A kisfiú halálának körülményei

Az önfeledten játszó gyermek egy csúszda tetején megcsúszott, majd lezuhant. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az orvosok minden próbálkozása ellenére a kisfiú életét már nem tudták megmenteni. 

A megyei ügyészség tájékoztatása szerint a gyermek egy csúszda tetejére próbált meg felmászni, ott azonban megcsúszott és lezuhant. A játszóház a tragédia után bejelentette, egy ideig nem üzemel. A tragikus ügyben eljárás indult, ugyanis felmerült a gyanú, hogy a játszóház nem tartotta be a biztonsági előírásokat.

Az orosz médiában megosztották a kisfiú utolsó pillanatait, a videó itt nézhető meg.

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