Megszökött a bölcsődéből a másfél éves kisgyerek, majd elgyalogolt édesanyja munkahelyére – videó

Kamerafelvétel rögzítette, ahogy egy 18 hónapos kisgyerek egyedül sétál az utcán a brazíliai Braço do Norte városában. A bölcsődéből jutott ki és mintegy 50 métert tett meg, mire elérte édesanyja munkahelyét.

A kisgyerek egyedül elsétált anyja munkahelyére

Fotó: Twitter/X

A felvételen látható, ahogy megpróbál felkapaszkodni a járdaszegélyre, közben elesik, majd feltápászkodik és folytatja az útját. Végül elérte az épületet, ahol az üvegajtón kopogtatni kezdett.

A recepciós vette észre

Az épület recepciósa észrevette a kisgyereket, majd miután látta, hogy senki sincs vele, azonnal felkapta, bevitte az épületbe. A gyerek nem sokkal később már édesanyja kezeiben volt.

Az anya elmondása szerint reggel 7:20 körül vitte el gyermekét a bölcsődébe, aki valamivel 8:45 után szökhetett ki.

A 1-year-and-6-month-old baby left daycare unnoticed and walked to his mother’s workplace in northern Brazil. Thank God he wasn’t harmed. - This is one reason I left my career to be a stay-at-home mother; I never placed my daughter in daycare while working, even on an… pic.twitter.com/wFs3KfQcA1 — Mariza Hofer (@mariza_hofer) September 29, 2026

Felújítás zajlott a bölcsődében

Az édesanya szerint a gyerekek éppen az udvari játszótéren voltak, amely közel van a bejárathoz. A bölcsődében eközben felújítási munkálatok zajlottak, és az anya állítása szerint a kapu is meghibásodott.

A gyermek egy olyan úton haladt végig, ahol autók is közlekedtek, szerencsére nem történt baj.

A történtek után egy másik bölcsődébe helyezték át – írja a Daily Star.

Toddler escapes nursery and walks to mum's work before banging on windows to get inhttps://t.co/DtFPQsqFzh pic.twitter.com/rqH48msULO — Daily Star (@dailystar) September 29, 2026

A rendőrség is vizsgálja a történteket

A rendőrség vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogyan tudott a 18 hónapos gyermek felügyelet nélkül kijutni az intézményből, illetve történt-e olyan mulasztás, amely miatt jogi felelősségre vonásra kerülhet sor.

A helyi oktatási hatóság szintén vizsgálja az esetet. Joana Silva Lessa helyi tisztviselő közölte, hogy megteszik a szükséges intézkedéseket.

Nem sokon múlott a tragédia: hős férfi mentette meg a forgalmas útra kiszaladó kisgyereket

Drámai pillanatokat rögzített egy biztonsági kamera a mexikói Pueblában. Ekkor egy szupermarket egyik dolgozója a veszéllyel mit sem törődve rohant ki a forgalmas úttestre, hogy megmentsen egy gyermeket, aki egyenesen a járművek felé szaladt.