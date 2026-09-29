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kisgyerek

Megszökött a bölcsődéből a másfél éves kisgyerek, majd elgyalogolt édesanyja munkahelyére – videó

52 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Döbbenetes jelenetet rögzítettek egy brazíliai városban, ahol egy 18 hónapos gyerek egyedül jutott ki a bölcsődéből. A kisgyerek mintegy 50 métert gyalogolt az utcán, majd édesanyja munkahelyén az ajtón kopogva próbált bejutni hozzá.
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kisgyerekbölcsődeBrazília

Kamerafelvétel rögzítette, ahogy egy 18 hónapos kisgyerek egyedül sétál az utcán a brazíliai Braço do Norte városában. A bölcsődéből jutott ki és mintegy 50 métert tett meg, mire elérte édesanyja munkahelyét.

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A kisgyerek egyedül elsétált anyja munkahelyére
Fotó: Twitter/X

A felvételen látható, ahogy megpróbál felkapaszkodni a járdaszegélyre, közben elesik, majd feltápászkodik és folytatja az útját. Végül elérte az épületet, ahol az üvegajtón kopogtatni kezdett.

A recepciós vette észre

Az épület recepciósa észrevette a kisgyereket, majd miután látta, hogy senki sincs vele, azonnal felkapta, bevitte az épületbe. A gyerek nem sokkal később már édesanyja kezeiben volt.

Az anya elmondása szerint reggel 7:20 körül vitte el gyermekét a bölcsődébe, aki valamivel 8:45 után szökhetett ki.

Felújítás zajlott a bölcsődében

Az édesanya szerint a gyerekek éppen az udvari játszótéren voltak, amely közel van a bejárathoz. A bölcsődében eközben felújítási munkálatok zajlottak, és az anya állítása szerint a kapu is meghibásodott.

A gyermek egy olyan úton haladt végig, ahol autók is közlekedtek, szerencsére nem történt baj.

A történtek után egy másik bölcsődébe helyezték át – írja a Daily Star.

A rendőrség is vizsgálja a történteket

A rendőrség vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogyan tudott a 18 hónapos gyermek felügyelet nélkül kijutni az intézményből, illetve történt-e olyan mulasztás, amely miatt jogi felelősségre vonásra kerülhet sor.

A helyi oktatási hatóság szintén vizsgálja az esetet. Joana Silva Lessa helyi tisztviselő közölte, hogy megteszik a szükséges intézkedéseket.

Nem sokon múlott a tragédia: hős férfi mentette meg a forgalmas útra kiszaladó kisgyereket

Drámai pillanatokat rögzített egy biztonsági kamera a mexikói Pueblában. Ekkor egy szupermarket egyik dolgozója a veszéllyel mit sem törődve rohant ki a forgalmas úttestre, hogy megmentsen egy gyermeket, aki egyenesen a járművek felé szaladt.

 

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