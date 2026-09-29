Vízzel és halakkal teli szemetesben találtak rá szülei a 4 éves kislányra: már nem lehetett megmenteni az életét

A tragédia szeptember 19-én történt a Georgia állambeli Maconban. A rendőrségi jelentés szerint amikor 4 éves Jayde édesapja hazaérkezett, nem találta a kislányt a szobájában.

Már hiába próbálták újraéleszteni a kislányt

Fotó: Twitter/X

Felébresztette a kislány édesanyját, aki azt mondta, Jayde korábban a konyhában evett, majd elaludt. Az apa ezután kétségbeesetten keresni kezdte lányát a házban, majd a környéken is érdeklődött a szomszédoknál.

Az anya sikolyára rohant vissza az apa

A keresés közben az apa meghallotta az anya sikolyát, ezért visszarohant a házba.

Egy kis fürdőszobában találta meg Jayde-et, fejjel lefelé egy nagy, vízzel és halakkal teli szemeteskukában.

Az apa kiemelte a kislányt a tartályból, majd kivitte a házból – írja a Daily Mail.

A szomszédok próbálták újraéleszteni a kislányt

Miután az apa kihozta Jayde-et a házból, a szomszédok a család segítségére siettek, és újraélesztést kezdtek a gyermeken, amíg a mentők és a tűzoltók meg nem érkeztek.

Az egyik szomszéd a rendőröknek azt mondta, hogy a kislány a mentési kísérlet közben egy pillanatra kinyitotta a szemét.

Jayde-et végül kórházba szállították, ahol halottnak nyilvánították.

A rendőrök később nagyobb mennyiségű vizet találtak a fürdőszoba padlóján, valamint víznyomokat, amelyek a fürdőszobától a bejárati ajtóig vezettek.

Jayde Zendaya Wooten was 4 years old.



On September 19, 2026, Jayde was found unresponsive at a home on Rocky Creek Road in south Macon, Georgia. Public reporting based on the incident report states that she was found upside down inside a large trash can containing water and… pic.twitter.com/v3v7hqpto8 — Lee Merritt (@LeeMerrittesq) September 26, 2026

A fürdőszobában állt a vízzel és halakkal teli tartály

A vízzel teli tartály a család otthonának fürdőszobájában állt, a kislány valószínűleg fejjel beesett a halak közé, és nem tudott kijönni. A rendőrségi jelentések azonban egyelőre nem közölték, pontosan hogyan került Jayde a tartályba, és nem közölték a halálának hivatalos okát sem.

A család által létrehozott adománygyűjtés az esetet „szörnyű balesetként” írja le.

Eltűnt egy 4 éves kislány Ózdon, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Szeptember 1-je óta nem tudják, hol van a négyéves Emilia Edit. A rendőrök a lakosság segítségét kérik az eltűnt kislány felkutatásához.