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kisrepülőgép

Repülőgép zuhant le egy román repülőtéren – mentők rohantak a helyszínre

19 perce
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Lezuhant és súlyosan megrongálódott egy kisrepülőgép hétfőn a romániai Iași repülőterének területén. A fedélzeten csak a pilóta tartózkodott, akit sérülésekkel szállítottak kórházba.
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kisrepülőgépRomániazuhanás

Kisrepülőgép zuhant le hétfőn a romániai Iași repülőterének területén, a leszállópálya közelében. A balesetet megelőzően a légi járműnél repülés közben műszaki meghibásodás lépett fel – számolt be róla a Maszol.ro.

Iași, repülőgép-baleset, repülőtér, műszaki meghibásodás, pilóta, Románia kisrepülőgép zuhant le Romániában
Kisrepülőgép zuhant le Romániában
Fotó: Iași Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség / Maszol

A Iași Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU Iași) tájékoztatása szerint a tűzoltókat azt követően riasztották, hogy az irányítótorony elveszítette a radarjelkapcsolatot a könnyűgéppel. A repülő fedélzetén csak a pilóta tartózkodott.

A becsapódás következtében a gép súlyosan megrongálódott és kigyulladt. A tüzet azonban még a tűzoltóegységek helyszínre érkezése előtt sikerült eloltani.

A kisrepülőgép pilótáját kórházba szállították

A katasztrófavédelem közlése szerint a pilóta a mentőegységek kiérkezésekor eszméleténél volt. Alsó végtagjain horzsolásokat szenvedett, és a szája is vérzett.

A sérültet a helyszínen sürgősségi orvosi ellátásban részesítették, majd kórházba szállították.

 

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