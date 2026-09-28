Repülőgép zuhant le egy román repülőtéren – mentők rohantak a helyszínre

Kisrepülőgép zuhant le hétfőn a romániai Iași repülőterének területén, a leszállópálya közelében. A balesetet megelőzően a légi járműnél repülés közben műszaki meghibásodás lépett fel – számolt be róla a Maszol.ro.

Kisrepülőgép zuhant le Romániában

Fotó: Iași Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség / Maszol

A Iași Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU Iași) tájékoztatása szerint a tűzoltókat azt követően riasztották, hogy az irányítótorony elveszítette a radarjelkapcsolatot a könnyűgéppel. A repülő fedélzetén csak a pilóta tartózkodott.

A becsapódás következtében a gép súlyosan megrongálódott és kigyulladt. A tüzet azonban még a tűzoltóegységek helyszínre érkezése előtt sikerült eloltani.

A kisrepülőgép pilótáját kórházba szállították

A katasztrófavédelem közlése szerint a pilóta a mentőegységek kiérkezésekor eszméleténél volt. Alsó végtagjain horzsolásokat szenvedett, és a szája is vérzett.

A sérültet a helyszínen sürgősségi orvosi ellátásban részesítették, majd kórházba szállították.