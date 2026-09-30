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brutális gyilkosság

Brutális gyilkosság: megölte párját, majd kiugrott az negyedikről

17 perce
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Éles tárggyal ölhette meg 42 éves élettársát egy férfi a romániai Roman városában. A feltételezett elkövető ezután kiugrott a negyedik emeletről, de túlélte a zuhanást.
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brutális gyilkosságférfi

Kedden délután, 15 óra 20 perc körül érkezett bejelentés a segélyhívóra arról, hogy egy férfi megölhette a párját, majd kiugrott egy Neamț megyei lakás ablakán. A telefonáló szerint fennállt a veszélye annak is, hogy a férfi a nő gyermekére támad.

kiugrott, A policeman and a police car are seen on Victory Square in Bucharest, Romania on May 1, 2019. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto) (Photo by Jaap Arriens / NurPhoto via AFP)
Kiugrott a férfi az abalakon - Illusztráció - Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

Végzett párjával, majd kiugrott az ablakon egy férfi

A rendőrség elsődleges adatai alapján a 45 éves férfi egy vágó- vagy szúróeszközzel támadt 42 éves élettársára. A nő olyan súlyosan megsérült, hogy életét vesztette.

A támadás után a férfi kiugrott a társasház negyedik emeletéről. A mentők életben találták, majd kórházba szállították. 

Állapotáról nem közöltek részletes információkat.

A rendőrök megtalálták az áldozat 15 éves fiát is, aki nem sérült meg és már nincs veszélyben. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos körülményeit és indítékát.

 

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