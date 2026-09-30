Brutális gyilkosság: megölte párját, majd kiugrott az negyedikről

Kedden délután, 15 óra 20 perc körül érkezett bejelentés a segélyhívóra arról, hogy egy férfi megölhette a párját, majd kiugrott egy Neamț megyei lakás ablakán. A telefonáló szerint fennállt a veszélye annak is, hogy a férfi a nő gyermekére támad.

Kiugrott a férfi az abalakon - Illusztráció - Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

Végzett párjával, majd kiugrott az ablakon egy férfi

A rendőrség elsődleges adatai alapján a 45 éves férfi egy vágó- vagy szúróeszközzel támadt 42 éves élettársára. A nő olyan súlyosan megsérült, hogy életét vesztette.

A támadás után a férfi kiugrott a társasház negyedik emeletéről. A mentők életben találták, majd kórházba szállították.

Állapotáról nem közöltek részletes információkat.

A rendőrök megtalálták az áldozat 15 éves fiát is, aki nem sérült meg és már nincs veszélyben. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos körülményeit és indítékát.