Brutális gyilkosság: megölte párját, majd kiugrott az negyedikről

Kedden délután, 15 óra 20 perc körül érkezett bejelentés a segélyhívóra arról, hogy egy férfi megölhette a párját, majd kiugrott egy Neamț megyei lakás ablakán. A telefonáló szerint fennállt a veszélye annak is, hogy a férfi a nő gyermekére támad.
Végzett párjával, majd kiugrott az ablakon egy férfi
A rendőrség elsődleges adatai alapján a 45 éves férfi egy vágó- vagy szúróeszközzel támadt 42 éves élettársára. A nő olyan súlyosan megsérült, hogy életét vesztette.
A támadás után a férfi kiugrott a társasház negyedik emeletéről. A mentők életben találták, majd kórházba szállították.
Állapotáról nem közöltek részletes információkat.
A rendőrök megtalálták az áldozat 15 éves fiát is, aki nem sérült meg és már nincs veszélyben. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos körülményeit és indítékát.