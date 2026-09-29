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gyilkosság

Történelmi kivégzésre készülnek az Egyesült Államokban – 200 éve nem volt ilyenre példa

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Christa Pike a kilencvenes években, mindössze 18 évesen követett el egy brutális gyilkosságot. A ma 50 éves nőre halálos injekcióval végrehajtott kivégzés várhat, és ha az ítéletet végrehajtják, mintegy 200 év után ő lehet az első nő, akit Tennessee államban kivégeznek.
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gyilkossághalálos ítéletkivégzés

Történelmi kivégzésre készülnek az Egyesült államobeli  Tennessee-ben. Mintegy 200 éve nem hajtottak végre halálos ítéletet nőn az amerikai államban. Az 50 éves Christa Pike-ra szerdán halálos injekció várhat egy brutális gyilkosság miatt, amelyet mindössze 18 évesen követett el – írja a Daily Mail.

Kivégzés Floridában: méreginjekcióval végeztek a kegyetlen gyilkossal
Kivégzés Floridában: méreginjekcióval végeztek a kegyetlen gyilkossal (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

200 éve nem hajtottak végre női kivégzést Tennessee-ben

Pike-ot és akkori barátját egy 19 éves diáktársuk, Colleen Slemmer 1995-ös meggyilkolásáért ítélték el. Az ügyészek szerint Pike féltékenységből riválisának tekintette a fiatal nőt, ezért egy félreeső helyre csalták, ahol megkínozták, majd megölték. 

A gyilkosság brutalitását tovább fokozta, hogy az áldozat testébe egy sátánista jelképet is belevésték.

Christa Pike nem tagadja, hogy részt vett a gyilkosságban. Ügyvédei ugyanakkor azzal érvelnek, hogy a halálbüntetés nem megfelelő egy olyan bűncselekmény esetében, amelyet 18 évesen, súlyosan traumatizált háttérrel követett el.

A védelem szerint Pike gyermekkorában súlyos bántalmazásokat szenvedett el, később pedig bipoláris zavart és poszttraumás stressz-zavart diagnosztizáltak nála. Amennyiben végrehajtják az ítéletet, Pike lesz az első halálra ítélt nő mintegy két évszázad óta, akit Tennessee-ben kivégeznek.

Ügyvédei az utolsó pillanatban is próbálják megakadályozni a kivégzést, és a Legfelsőbb Bírósághoz fordultak a halálos ítélet végrehajtásának felfüggesztéséért. Az áldozat édesanyja ugyanakkor azt szeretné, hogy évtizedek után hajtsák végre az ítéletet.

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