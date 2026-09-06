Ismeretlen anyagot permeteztek szét a német klubban, többen elájultak

Többen rosszul lettek egy német klubban, miután egy erősen irritáló anyagot - a feltételezések szerint paprikasprayt -, permeteztek szét a szórakozóhelyen vasárnap hajnalban. A német hatóság közlése szerint az incidens idején több százan tartózkodtak a Lintigben megtalálható helyszínen.

Ismeretlen anyagot permeteztek szét a német klubban / Fotó: Mark Angelo Sampan/Pexels

Ismeretlen anyagot permeteztek szét a német klubban

A hírek szerint ekkor több vendég légzési nehézségre, szédülésre panaszkodott, néhányan el is ájultak. A kezdetben tisztázatlan helyzet és a potenciálisan sérültek ismeretlen száma miatt a mentőszolgálatok tömeges balesetet jelentettek be, mialatt a helyszínen a rendőrség, a tűzoltóság és a mentő is kiszállt. A legutóbbi információk szerint hatan sérültek meg, négyen könnyebben és ketten súlyosan, őket a közeli kórházakba szállították.

A helyi rendőrség a tanúvallomások alapján egy 19 éves fiatalt azonosított gyanúsítottként, akit először előállítottak, a vizsgálatot követően azonban szabadon engedték, mert nem álltak fenn az előzetes fogva tartás feltételei. A nyomozás súlyos testi sértés vádjával folytatódik.

Mindeközben fegyveres férfi ellen vonult ki a Terrorelhárítási Központ Lajosmizsén, miután a feltételezések szerint a férfi ittas és drogos állapotban a saját családját fenyegette meg. A helyszínre páncélkocsi, több rendőrautó, robotkutya és túsztárgyaló is érkezett. Az akció a gyanúsított elfogásával ért véget.

