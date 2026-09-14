Sokkot kaptak a vendégek: egy Seat csapódott a zsúfolt kocsmába

Frank Finn április 4-én, hajnali két óra előtt hajtott neki a The Dolphin nevű kocsmának a kenti Broadstairsben. A biztonságiak közben arra utasították a vendégeket, hogy maradjanak az épületben.

Kocsmának hajtott a fiatal. Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Másodszor is nekihajtott a kocsmának, rettegve menekültek az emberek

Az első becsapódás után a sofőr körülbelül tíz másodpercig várt, majd hátratolatott, felgyorsított, és ismét a falnak hajtott. Az úttestet törmelék és az autóról leszakadt alkatrészek borították el.

A szemtanúk korábban azt állították, hogy az eset röviddel azután történt, hogy egy férfit – feltehetően Finnt – rendbontás miatt kidobott a kocsmából egy biztonsági őr. A harmincas éveiben járó férfi a karján és a lábán sérült meg, ezért kórházba szállították.

Finnt az eset után elfogták. Elismerte a veszélyes vezetést, valamint azt, hogy úgy rongált meg egy ingatlant, hogy közben gondatlan volt az emberélet veszélyeztetésével kapcsolatban.

A súlyosabb vádat, amely szerint szándékosan veszélyeztetett emberéletet a rongálással, tagadta. Az ügyészség pszichiátriai szakvélemény alapján végül úgy döntött, hogy nem közérdekű folytatni az eljárást ebben a vádpontban.

A bíróság november 5-én hirdet ítéletet. A 18 éves fiatalra szabadságvesztés is várhat.