Meglepő, mit tesz a hangulatoddal, ha kevesebb koffeint fogyasztasz

A koffein elhagyásának hatása nem mindenkinél ugyanolyan, ugyanis ezt befolyásolhatja a korábbi koffeinfogyasztás mennyisége, a csökkentés gyorsasága és az egyéni érzékenység.

Meglepő hatással van a hangulatra a koffein csökkentése - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az első napok kellemetlenek lehetnek

A koffein elhagyásakor a megvonási tünetek általában az első egy-két napban a legerősebbek.

Ebben az időszakban hangulatváltozás, fokozott szorongás, ingerlékenység, levertség vagy akár depresszív érzések is jelentkezhetnek.

Lyndsay Hall dietetikus szerint ezek a tünetek általában egy-két héten belül enyhülnek vagy megszűnnek, ahogy a szervezet alkalmazkodik a koffein hiányához.

Később javulhat a közérzet

A kezdeti kellemetlenségek után egyesek pozitív változásokat is tapasztalhatnak.

Ilyen lehet a kiegyensúlyozottabb energiaszint, a kevesebb szorongás és az éberebb közérzet.

A koffein ugyanis átmenetileg fokozhatja az éberséget és a koncentrációt, ugyanakkor egyeseknél az alvást is megzavarhatja. A fogyasztás csökkentésével javulhat az elalvás és az alvásminőség, ami később az éberségre és a produktivitásra is hatással lehet – írja a Real Simple.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Nekik lehet különösen előnyös a koffein csökkentése

A magasabb szorongásszinttel élők különösen érzékelhetik a hangulatuk javulását, ha kevesebb koffeint fogyasztanak, mivel a koffein sok embernél fokozhatja a szorongás érzését.

Az átállást a fokozatos csökkentés teheti könnyebbé:

kisebb adagokra váltás,

hagyományos kávé keverése koffeinmentessel,

egyszerre csak egy koffeintartalmú ital elhagyása.

A szakértő szerint a koffein előnyei és hátrányai egyénileg eltérőek, mert nagyban függnek a korábbi koffeinfogyasztási szokásoktól.

Meglepő hatással van a kávé a májra

A reggeli kávé nemcsak abban segíthet, hogy könnyebben induljon a nap, hanem a máj egészségére is kedvező hatással lehet. A kávé májra gyakorolt hatása kapcsán egy gasztroenterológus több kutatás eredményeit is megosztotta, és azt is elárulta, miért iszik ő maga minden reggel kávét.