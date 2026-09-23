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koffein

Meglepő, mit tesz a hangulatoddal, ha kevesebb koffeint fogyasztasz

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A koffein csökkentése nem feltétlenül hoz azonnal jobb közérzetet, sőt az első napokban akár rosszabbul is érezheti magát az ember. A koffein elhagyása vagy mennyiségének csökkentése azonban hosszabb távon egyeseknél kiegyensúlyozottabb energiaszinttel és kevesebb szorongással járhat.
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koffeinkávéhangulat

A koffein elhagyásának hatása nem mindenkinél ugyanolyan, ugyanis ezt befolyásolhatja a korábbi koffeinfogyasztás mennyisége, a csökkentés gyorsasága és az egyéni érzékenység.

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Meglepő hatással van a hangulatra a koffein csökkentése - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Az első napok kellemetlenek lehetnek

A koffein elhagyásakor a megvonási tünetek általában az első egy-két napban a legerősebbek.

Ebben az időszakban hangulatváltozás, fokozott szorongás, ingerlékenység, levertség vagy akár depresszív érzések is jelentkezhetnek.

Lyndsay Hall dietetikus szerint ezek a tünetek általában egy-két héten belül enyhülnek vagy megszűnnek, ahogy a szervezet alkalmazkodik a koffein hiányához.

Később javulhat a közérzet

A kezdeti kellemetlenségek után egyesek pozitív változásokat is tapasztalhatnak.

Ilyen lehet a kiegyensúlyozottabb energiaszint, a kevesebb szorongás és az éberebb közérzet.

A koffein ugyanis átmenetileg fokozhatja az éberséget és a koncentrációt, ugyanakkor egyeseknél az alvást is megzavarhatja. A fogyasztás csökkentésével javulhat az elalvás és az alvásminőség, ami később az éberségre és a produktivitásra is hatással lehet – írja a Real Simple.

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Illusztráció
Fotó: Pixabay

Nekik lehet különösen előnyös a koffein csökkentése

A magasabb szorongásszinttel élők különösen érzékelhetik a hangulatuk javulását, ha kevesebb koffeint fogyasztanak, mivel a koffein sok embernél fokozhatja a szorongás érzését.

Az átállást a fokozatos csökkentés teheti könnyebbé:

  • kisebb adagokra váltás,
  • hagyományos kávé keverése koffeinmentessel,
  • egyszerre csak egy koffeintartalmú ital elhagyása.

A szakértő szerint a koffein előnyei és hátrányai egyénileg eltérőek, mert nagyban függnek a korábbi koffeinfogyasztási szokásoktól.

Meglepő hatással van a kávé a májra

A reggeli kávé nemcsak abban segíthet, hogy könnyebben induljon a nap, hanem a máj egészségére is kedvező hatással lehet. A kávé májra gyakorolt hatása kapcsán egy gasztroenterológus több kutatás eredményeit is megosztotta, és azt is elárulta, miért iszik ő maga minden reggel kávét.

 

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