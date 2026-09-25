Interneten rendelte a kapszulákat, majd az utcán lett rosszul – halálos adag koffein volt a 25 éves férfi szervezetében

Egy 25 éves férfi koffeintúladagolás következtében vesztette életét – derült ki a halálának körülményeit vizsgáló halottkémi eljárás során.

Koffeintúladagolásban halt meg egy 25 éves férfi

Fotó: Unsplash

Koffeintúladagolásban halt meg egy 25 éves férfi

Alfie Goddard az interneten vásárolt koffeinkapszulákat, amelyekből a 2025. október 28-án bekövetkezett halála előtt vett be. Kórházba szállították, miután zavart állapotban, mezítláb bolyongva látták az utcán, ahol vért is hányt. Az életét azonban már nem tudták megmenteni: a kórházban szívleállás következtében meghalt.

Goddard ADHD-val, kábítószer okozta pszichózissal, paranoid skizofréniával és autizmussal élt, és egy támogatott lakhatást biztosító intézményben lakott az essexi Colchesterben. Az Essex halottkémi bíróságán Lincoln Brookes halottkém megállapította, hogy a férfi halála baleset következménye volt.

A meghallgatáson elhangzott, hogy a toxikológiai vizsgálat olyan magas koffeinkoncentrációt mutatott ki Goddard szervezetében, amely „egyértelműen a halálos tartományba esett” a koffeinnel összefüggő haláleseteknél mért értékek alapján.

Halála napján Alfie pszichotikus epizódot élt át, a segélyhívót is megpróbálta hívni, azonban nem tudott érthetően beszélni. Végül az International House nevű támogatott lakóotthon munkatársai értesítették helyette a mentőszolgálatot. A helyszínre mentők és rendőrök érkeztek, akik megpróbálták megfékezni a zavart állapotban lévő férfit, majd kórházba szállították, az életét azonban már nem sikerült megmenteni. A rendőrség később átkutatta a szobáját, ahol nagy mennyiségű koffeintablettát találtak.

Tom Bastendorff, az essexi rendőrség felügyelője elmondta:

Az Alfie lakásából lefoglalt tárgyak között számos koffeintartalmú kapszula volt. Meggyőződésem, hogy ezekből vett be, és ez vezetett a kiszámíthatatlan viselkedéséhez.

Craig Capener, az Essex Partnership University NHS Foundation Trust munkatársa arról beszélt, hogy az egészségügyi szolgálat nem tudott arról, milyen típusú koffeintartalmú készítményeket és milyen mennyiségben vásárolt a férfi.

Goddard nővére, Daisy szerint Alfie hajlamos volt a függőségekre, és nem volt tisztában azzal, milyen káros hatásai lehetnek a túlzott koffeinfogyasztásnak.

A kiszolgáltatottsága miatt különösen veszélyes volt, hogy az interneten gyakorlatilag bármilyen terméket megvásárolhatott, amit csak akart. Nagy mennyiségeket rendelt, és időről időre megszállottan kezdett különféle étrend-kiegészítőket és egészségügyi termékeket fogyasztani, annak ellenére, hogy a család igyekezett kordában tartani a fogyasztását

– mondta a Mirror szerint a halottkémi meghallgatáson.