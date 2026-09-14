Nyalókák közé rejtették a kokaint – hatalmas fogás a dublini reptéren

Több mint öt kilogramm, nyalókának álcázott kokaint foglaltak le a dublini repülőtéren. A kábítószer értéke meghaladja a 182 millió forintot, az ügyben egy hatvanas éveiben járó férfit vettek őrizetbe.
A kokaint a nemzetközi bűnszervezetek tevékenységének feltárására indított művelet során találták meg.
Kokaint találtak a bőröndjében
Az ír adó- és vámhatóság munkatársai egy Brazíliából érkező járat utasának poggyászát állították meg és vizsgálták át. A kokaint nyalókás zacskókban rejtették el.
A hatvanas éveiben járó férfit elfogták, vádat emeltek ellene, majd bíróság elé állították Dublinban.
A rendőrség közölte, hogy az ügyben tovább folytatódik a nyomozás.
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