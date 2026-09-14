Nyalókák közé rejtették a kokaint – hatalmas fogás a dublini reptéren

A kokaint a nemzetközi bűnszervezetek tevékenységének feltárására indított művelet során találták meg.

Több mint öt kiló kokaint találtak egy utas poggyászában.

Fotó: Unsplash

Kokaint találtak a bőröndjében

Az ír adó- és vámhatóság munkatársai egy Brazíliából érkező járat utasának poggyászát állították meg és vizsgálták át. A kokaint nyalókás zacskókban rejtették el.

A hatvanas éveiben járó férfit elfogták, vádat emeltek ellene, majd bíróság elé állították Dublinban.

A rendőrség közölte, hogy az ügyben tovább folytatódik a nyomozás.