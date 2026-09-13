Felborult egy komp, 130 embert még mindig keresnek

A 119 méter hosszú kompon 213 utas és 30 fős személyzet tartózkodott. A hajó az indonéziai Surabayából tartott Banjarmasinba, amikor vasárnap hajnalban, a célállomástól mintegy 150 kilométerre délre eltűnt a radarokról.

Felborult egy komp Indonéziában. Fotó: INFUZ / AFP

Eltűnt a viharban a 243 embert szállító indonéz komp

A hatóságok 280 embert, több hajót és egy helikoptert mozgósítottak a mentéshez. A Jáva-tengeren közlekedő valamennyi hajót felszólították, hogy azonnal jelezze, ha túlélőket vagy roncsdarabokat észlel.

A mentésben az indonéz kutató-mentő szolgálat, a haditengerészet, a vízi rendőrség és más szervezetek is részt vesznek.

A kikötőkben közben kétségbeesett családtagok várják a híreket. Egy asszony nyolc rokonát keresi, akik egy zarándokút után hajóval indultak haza. Egyikük utolsó WhatsApp-bejegyzésében azt írta:

Egy másik nő sírva értesült arról, hogy férjét, Ahmad Supandi teherautó-sofőrt egy másik hajó kimentette.