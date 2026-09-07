Szemevő parazitával diagnosztizálták a férfit, miután kontaktlencsével merészkedett a medencébe

Májusban Matt Flack brit otthonából Balira utazott, ahol két hónapot töltött szörfözéssel, úszással és edzőterembe járással. A trópusi szigetparadicsomban töltött idő azonban rémálommá változott az utazás vége felé, amikor hirtelen észrevette, hogy a bal szeme vörös lett, és rengeteget könnyezett. Mikor orvoshoz fordult, szembesült vele, hogy kontaktlencséje a bűnös, de egy rendkívül ritka betegség is megbújt a háttérben.

Nem ismerte a kontaktlencse kockázatait a férfi, most egy szemevő parazitával küzd (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Nem ismerte a kontaktlencse kockázatait a férfi, most egy szemevő parazitával küzd

A 38 éves, Colchesterből származó fotós, aki több mint két évtizede visel napi kontaktlencsét, először azt feltételezte, hogy a szemét a homok és sós víz irritálja. A biztonság kedvéért kivette a lencséket, de aztán rájött, hogy nehezen tudja kinyitni a bal szemét.

Abbahagytam a kontaktlencse viselését, és azt gondoltam, hogy bármi is volt a baj, az majd megoldódik magától. De aztán rosszabbodott. Nagyon érzékennyé váltam a fényre, és egyre kellemetlenebb lett. A könnyezés szinte állandó volt, és nem igazán tudtam kinyitni a szemem

- emlékezett vissza Flack.

Először ellátogatott egy helyi gyógyszertárba, ahol fertőtlenítő szemcseppet ajánlottak neki. Miután július 10-én visszatért az Egyesült Királyságba, Flack felkeresett egy szemészt, aki megállapította, hogy a tüneteit valószínűleg kémiai sérülés okozta. Ezt követően a szemészeti klinikára irányították, ahol szaruhártya-kaparást végeztek rajta, egy olyan eljárást, amely során kis szövetmintát vesznek a szaruhártya felszínéről, majd további szemcseppek használatát javasolták neki.

Flack állapota azonban tovább romlott. További vizsgálatok és szaruhártya-mikroszkópia kimutatták, hogy acanthamoeba keratitisben (AK) szenved, egy ritka parazita szemfertőzésben, amelyet egy bizonyos típusú amőba okoz, és amely először a szaruhártya legkülső rétegét érinti, mielőtt a fertőzés mélyebbre terjedne.

Lényegében egy parazita rágja meg a szememet... Amikor az orvosok azt mondták, hogy erről van szó, pánikolni kezdtem, és nagyon megijedtem. Nem szégyellem bevallani, hogy sírtam is egy kicsit... Akkor azt gondoltam, hogy el fogom veszíteni az egyik szememet.

A férfi szerint a parazitát egy medencében szedhette össze még Balin.

Sokszor úsztam már Balin medencékben, és kontaktlencséim is bent voltak. Ez egyike azoknak a dolgoknak, amikre soha nem gondoltam, valószínűleg elég közömbös voltam vele kapcsolatban. Talán nem ismertem a kockázatokat.

Flack most egy bizonytalan prognózis előtt áll, miközben orvosai egy 3 hónapos szemcsepp kúrát írtak fel neki, ami remélhetőleg kiirtja a parazitát, amit a férfi Alan-nek nevezett el.

Nagyon félek, hogy megvakulok arra a szememre

- mondta a férfi, akinek, ha állapota nem javul, akár szaruhártya átültetés elébe is nézhet, sőt búcsút is inthet bal szemének.