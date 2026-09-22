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könyvtár

132 év után vitt vissza egy magazint a könyvtárba, gigantikus bírságot úszhatott meg

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Egészen elképesztő késéssel, több mint 130 év után került vissza egy magazin a New Hampshire-i Concord Public Library-be. A magazint visszaszolgáltató férfi szerencséjére azonban elmaradt a könyvtári bírság, mivel az intézmény időközben befagyasztotta a késedelmi díjakat.
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könyvtármagazinkönyv

A 84 éves John Hanson nemrég vitte vissza a könyvtárba a The Century Illustrated Monthly Magazine 1894 szeptemberi számát. A kiadvány valahogy évtizedekkel ezelőtt került hozzá, és hosszú időn át az otthonában maradt.

könyv
Összesen 48 220 napot késett a könyvtári magazin visszavitelével - Illusztráció
Pixabay

A magazin visszavitelével összesen 48 220 napot késett.

Ha a könyvtár továbbra is felszámította volna a késedelmi díjat, Hansonnak 12 055 dollárt, vagyis 3,8 millió forintot kellett volna fizetnie.

A férfi azután vitte vissza a kiadványt, hogy elolvasott egy cikket a Concord Monitorban arról, hogy a könyvtár befagyasztotta a késedelmi díjakat. Ekkor úgy döntött, ez megfelelő alkalom lehet arra, hogy visszavigye a régen kölcsönzött kiadványt – írja a New York Post.

A könyvtár sem számított ekkora meglepetésre

A Concord Public Library közösségi oldalán számolt be a különös visszaszolgáltatásról. Az intézmény szerint a késedelmi díjak befagyasztása óta sokan vitték vissza a régen kikölcsönzött könyveket, de arra nem számítottak, hogy egy 19. századból származó kiadvány is előkerül.

A több mint egy évszázados magazin azonban nem kerül vissza a könyvtári kölcsönzésbe.

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