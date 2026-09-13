Ritka koponya-rendellenességgel született a kisfiú – világelső kezelés segített rajta

A mindössze egyéves Rory Potter lett a világ első páciense, akinél egy újfajta kezelést alkalmaztak egy ritka fejlődési rendellenesség miatt. A Derbyshire-ben élő kisfiúnál a koponya egyik varratának idő előtti elcsontosodását, úgynevezett sagittalis craniosynostosist diagnosztizáltak. Emiatt feje elölről hátrafelé megnyúlt, oldalirányban pedig keskeny maradt – adta hírül a Sky News.

Világelső műtét: egyéves kisfiún próbálták ki az új koponyakezelést.

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A ritka rendellenesség miatt az egyik varrat már a születés előtt elcsontosodik, így a koponya nem tud megfelelően tágulni az agy növekedésével.

A kezelés általában műtéttel történik, amely során annak formáját is korrigálják.

Egyedi rugókkal alakították át a koponyáját

A londoni Great Ormond Street Hospital és a University College London szakemberei új, nikkelből és titánból álló nitinolötvözetből készült, úgynevezett szuperelasztikus rugókat. A nikkelből és titánból álló ötvözetből készült eszközök a gyermek növekedéséhez igazodva fokozatosan tágítják a koponyát.

Rorynál tavaly szeptemberben, egy 45 perces műtét során helyezték be az egyedileg tervezett rugókat. Kilenc héttel később eltávolították őket, miután a kisfiú koponyája elérte a kívánt formát.

A szakemberek szerint az új eljárással elkerülhetők a hosszabb, nagyobb megterheléssel járó műtétek, és a vérátömlesztésre is ritkábban lehet szükség. Egyes esetekben ráadásul egy újabb beavatkozás is szükségtelenné válhat.

Rory édesanyja szerint fia ma „boldog, huncut és tele van energiával”, és a fejlődését tekintve semmi sem utal arra, milyen nehéz időszakon ment keresztül.

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