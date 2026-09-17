Súlyos szabálytalanságok okozták 14 csecsemő halálát, itt tart most a nyomozás

Egy hivatalos vizsgálat szerint nem működtek sem tűzjelzők, sem sprinkler rendszerrek abban a pakisztáni kórházban, ahol augusztusban 14 csecsemő halt meg egy kórháztűzben. A jelentés szerint a menekülési útvonalakat ráadásul lezárták vagy eltorlaszolták, ami jelentősen megnehezítette a mentést. A tragédia az iszlámábádi Pakistan Institute of Medical Sciences kórházban történt augusztus 26-án. A BBC-nek egy neve elhallgatását kérő tűzoltó azt mondta, a mentőknek rendkívül nehéz volt bejutniuk az épületbe.

A pakisztáni kórháztűz helyszíne - Fotó: AAMIR QURESHI / AFP

Az ajtók zárva voltak, ezért az ablakokon keresztül kellett bejutniuk. Még odabent is zárva voltak a kórteremhez vezető ajtók

– nyilatkozta.

A tűzoltó csak a lángok eloltása után érkezett a helyszínre. Elmondása szerint a csecsemők fölött található orvosi berendezések megolvadtak és rájuk zuhantak. A nyugdíjas magas rangú köztisztviselő által vezetett vizsgálóbizottság „rendszerszintű és intézményi kudarcot” állapított meg. A tűz vélhetően a légkondicionáló berendezés túlmelegedett elektromos tápkábele miatt keletkezett, majd gyorsan átterjedt a műanyagokra, berendezésekre és hulladékgyűjtőkre.

Tragédia: nem működtek a biztonsági rendszerek a kórháztűz alatt

A folyosói biztonsági kamerák felvételei szerint 6 óra 38 perckor egy nővér rohant ki segítségért a kórteremből. Húsz másodperccel később egy biztonsági őrrel tért vissza. Egy másik ápoló, Razia Noreen ezután bement a helyiségbe, majd az egyik csecsemővel a karjában jött ki.

Ő volt az egyetlen gyermek, aki túlélte a tüzet.

A jelentés szerint egy percen belül olyan sűrű füst töltötte meg a kórtermet, hogy a kamera képe is eltűnt.

A vizsgálat szerint nem volt működő füstérzékelő, tűzjelző vagy sprinkler rendszer, és arra sem találtak bizonyítékot, hogy a személyzetet kiképezték volna az újszülöttek evakuálására. A dolgozók azt sem tudták, hogyan kell vészhelyzetben elzárni az oxigénellátást. A segélyszolgálatokat ezt követően ráadásul csak 6 óra 54 perckor értesítették, az első mentők pedig 7 óra 1 perckor érkeztek meg.

A jelentés szerint a kórház korábban már kapott figyelmeztetéseket a tűzvédelmi hiányosságok miatt. Egy hónappal korábban a nővérszállón ugyanis tűz ütött ki.

Pakisztán miniszterelnöke három hónapos határidőt szabott a szükséges intézkedések végrehajtására, valamint tűzvédelmi ellenőrzéseket rendelt el az állami és magánépületekben. Emellett nyolc tisztviselőt felfüggesztett, és büntetőeljárás megindítását kérte ellenük, írja a BBC.