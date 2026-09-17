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tűz

Súlyos szabálytalanságok okozták 14 csecsemő halálát, itt tart most a nyomozás

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Súlyos tűzvédelmi hiányosságokat tárt fel a vizsgálat abban a pakisztáni kórházban, ahol augusztusban 14 csecsemő halt meg a lángokban. Nem működtek a tűzjelzők és a sprinklerrendszer, a menekülési útvonalakat pedig lezárták vagy eltorlaszolták, miközben a személyzetet sem készítették fel megfelelően egy ilyen vészhelyzetre.
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tűzkórháztűztűzoltó

Egy hivatalos vizsgálat szerint nem működtek sem tűzjelzők, sem  sprinkler rendszerrek abban a pakisztáni kórházban, ahol augusztusban 14 csecsemő halt meg egy kórháztűzben. A jelentés szerint a menekülési útvonalakat ráadásul lezárták vagy eltorlaszolták, ami jelentősen megnehezítette a mentést. A tragédia az iszlámábádi Pakistan Institute of Medical Sciences kórházban történt augusztus 26-án. A BBC-nek egy neve elhallgatását kérő tűzoltó azt mondta, a mentőknek rendkívül nehéz volt bejutniuk az épületbe.

Security personnel stand guard at the entrance of the Mother and Child Health ward following a fire at the Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) Hospital in Islamabad on August 30, 2026. Pakistan's prime minister said eight officials were suspended and called for criminal proceedings against them, after 14 infants were killed in a fire in the maternity ward of a hospital in the country's capital. (Photo by Aamir QURESHI / AFP)
A pakisztáni kórháztűz helyszíne - Fotó: AAMIR QURESHI / AFP

Az ajtók zárva voltak, ezért az ablakokon keresztül kellett bejutniuk. Még odabent is zárva voltak a kórteremhez vezető ajtók 

– nyilatkozta.

A tűzoltó csak a lángok eloltása után érkezett a helyszínre. Elmondása szerint a csecsemők fölött található orvosi berendezések megolvadtak és rájuk zuhantak. A nyugdíjas magas rangú köztisztviselő által vezetett vizsgálóbizottság „rendszerszintű és intézményi kudarcot” állapított meg. A tűz vélhetően a légkondicionáló berendezés túlmelegedett elektromos tápkábele miatt keletkezett, majd gyorsan átterjedt a műanyagokra, berendezésekre és hulladékgyűjtőkre.

Tragédia: nem működtek a biztonsági rendszerek a kórháztűz alatt

A folyosói biztonsági kamerák felvételei szerint 6 óra 38 perckor egy nővér rohant ki segítségért a kórteremből. Húsz másodperccel később egy biztonsági őrrel tért vissza. Egy másik ápoló, Razia Noreen ezután bement a helyiségbe, majd az egyik csecsemővel a karjában jött ki. 

Ő volt az egyetlen gyermek, aki túlélte a tüzet.

 A jelentés szerint egy percen belül olyan sűrű füst töltötte meg a kórtermet, hogy a kamera képe is eltűnt.

A vizsgálat szerint nem volt működő füstérzékelő, tűzjelző vagy sprinkler rendszer, és arra sem találtak bizonyítékot, hogy a személyzetet kiképezték volna az újszülöttek evakuálására. A dolgozók azt sem tudták, hogyan kell vészhelyzetben elzárni az oxigénellátást. A segélyszolgálatokat ezt követően ráadásul csak 6 óra 54 perckor értesítették, az első mentők pedig 7 óra 1 perckor érkeztek meg.

A jelentés szerint a kórház korábban már kapott figyelmeztetéseket a tűzvédelmi hiányosságok miatt. Egy hónappal korábban a nővérszállón ugyanis tűz ütött ki.

Pakisztán miniszterelnöke három hónapos határidőt szabott a szükséges intézkedések végrehajtására, valamint tűzvédelmi ellenőrzéseket rendelt el az állami és magánépületekben. Emellett nyolc tisztviselőt felfüggesztett, és büntetőeljárás megindítását kérte ellenük, írja a BBC.

 

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